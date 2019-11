Maduro convoca militares bolivianos a restituir Morales

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, convocou nesta terça-feira os militares da Bolívia a recolocar Evo Morales na presidência, após sua renúncia e asilo no México, em meio a uma onda de protestos.

"Tudo isto pode provocar uma guerra civil (...). Faço um apelo ao Alto Comando militar da Bolivia: Tenham consciência do que estão fazendo (...). Seu comandante, por ordem constitucional e voto do povo, se chama Evo Morales Ayma e devem restituí-lo no poder", disse Maduro durante um ato em Caracas para apoiar o líder boliviano.

"Não reprimam o povo. Não assassinem o povo", declarou o governante venezuelano.

Maduro disse ter conversado com Morales, um de seus maiores aliados, após sua chegada ao México nesta terça-feira. "Assim que pude, telefonei para ele (...). Me disse: 'Maduro, dê uma saudação ao povo da Venezuela, diga que estou firme e que regressarei à Bolívia (...).

Evo Morales renunciou após três semanas de protestos contra sua questionada reeleição, mas Maduro afirmou que partiu "com uma pistola na cabeça, ameaçado de morte".

"É ilegal uma renúncia de um presidente por meio de coação, da ameaça militar, e foi assim na Bolívia".

Maduro agradeceu o governo do México por receber Morales: "Obrigado, presidente (Andrés Manuel) López Obrador, que salvou a vida do nosso irmão Evo Morales (...). Já haviam dado a ordem para matar Evo".