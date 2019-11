Comediante britânico Ricky Gervais apresentará Globo de Ouro

O comediante britânico Ricky Gervais será o apresentador do Globo de Ouro, que diferentemente do Oscar e do Emmy decidiu não prescindir desta figura na cerimônia de janeiro de 2020.

Esta celebração que abre a temporada de prêmios em Hollwyood tem o grande atrativo de seu tom mais informal, impulsado em grande parte pelo fato de que a bebida sempre está presente durante todo o evento.

Gervais, que apresentará a cerimônia pela quinta vez, um recorde, ganhou elogios e críticas por suas piadas afiadas contra grandes estrelas da indústria do cinema e da televisão.

"Uma vez mais, me fizeram uma oferta que não posso recusar. Mas esta é a última vez que faço isso, o que pode render uma noite divertida", disse Gervais em uma declaração.

Lorenzo Soria, presidente da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA), que entrega o prêmio, disse que com o retorno do comediante a audiência "deve esperar o inesperado".

Gervais apresentou o Globo de Ouro três anos seguidos, entre 2010 e 2012, e depois voltou em 2016, quando fez piadas arriscadas sobre a ex-atleta olímpica e ativista transgênero Caitlyn Jenner e o diretor Roman Polanski.

A 77ª edição do Globo de Ouro será realizada em 5 de janeiro em Beverly Hills, com um total de 25 prêmios para o cinema e a televisão em um show de três horas.

"Sempre há uma eletricidade palpável quando Ricky toma o palco do Globo", disse Paul Telegdy, presidente da NBC Entertainment. "Mal posso esperar para ver o que traz sob a manga".