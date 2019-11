Comunicado do Business Wire :Providence Strategic Growth Capital Partners LLC

A Providence Strategic Growth ("PSG"), afiliada da Providence Equity Partners ("Providence"), anunciou hoje um investimento de EUR32 milhões na Net Reviews, criador de Opiniões Verificadas, solução líder que fornece gestão e análise de avaliações de clientes para e-commerces, marketplaces e lojistas em geral. Os fundadores da Companhia - liderado por Olivier Mouillet, Laurent Abisset e Tom Brami - continuarão nas operações diárias da empresa.

De acordo com Olivier Mouillet, fundador e CEO da Net Reviews: "Em apenas alguns anos, a Net Reviews tornou-se o principal ator da voz do cliente em França, Espanha e no Brasil. Nós oferecemos uma solução de Web confiável que permite a coleta, moderação e publicação das opiniões de clientes das mais variadas marcas. Além disso, nossa plataforma realiza a análise de dados estratégicos que permite reconhecer os pontos fortes, vantagens e desvantagens de uma determinada marca ou produto, o que possibilita um melhor entendimento das necessidades dos seus clientes, melhorando assim o seu envolvimento bem como o aumento das vendas. Estamos muito felizes nesta parceria com a Providence Strategic Growth que oferece profunda experiência em apoiar empresas em crescimento no setor de software. O investimento visa acelerar a expansão da Net Reviews na Europa e nas Américas através de uma combinação de crescimento orgânico e aquisições estratégicas. Agradecemos à M Capital e à Net Angels pelo seu apoio à Net Reviews nos últimos anos."

Fundada em 2012 e sediada em Marselha, a Net Reviews desenvolve um software especializado no fortalecimento da reputação digital por meio da mais completa ferramenta de rating e reviews, que realiza um trabalho de coleta, moderação e publicação das avaliações dos clientes após sua experiência de compra. As avaliações são integradas no site da marca/produto, redes sociais e também no Google, já que a Opiniões Verificadas possui uma parceria exclusiva com o motor de busca. A empresa atua com cinco produtos "Opiniões de Marca", "Opiniões de Produto", "Opiniões de Loja", "Reputação+" (Pesquisa NPS) e "Perguntas & Respostas".

Isso permite aos lojistas a implementação de estratégias voltadas para o comércio 100% online e omnicanal, resultando na melhoria na visibilidade do SEO, aumento das vendas e na confiança online.

Líder de mercado em França, Espanha e Brasil, a Opiniões Verificadas possui escritórios nos Estados Unidos, Espanha, Alemanha e Brasil e está presente em 44 outros países em todo o mundo - com 90 funcionários que prestam serviços a mais de 6.000 clientes em 17 idiomas. Em cada país, o nome é o mesmo, mudando apenas o idioma como por exemplo, Opiniones Verificadas em Espanha, Avis Vérifiés em França, Verified Reviews nos EUA e assim por diante.

Dany Rammal, diretor-gerente de crescimento estratégico da Providence, afirma: "O tremendo sucesso da Net Reviews, desde que foi fundada, é uma prova da capacidade de Olivier, Laurent e Tom, e estamos entusiasmados em estabelecer esta parceria com eles a fim de impulsionar ainda mais os negócios. Com o comércio eletrônico, a Net Reviews fornece um modelo de negócio inovador e atraente que aumenta a confiança dos consumidores online, melhora a visibilidade dos e-commerces e marketplaces e promove o crescimento das vendas. Através desta parceria, a Net Reviews terá acesso a todos os recursos da Providence Strategic Growth nos EUA e na Europa, permitindo a entrada acelerada no mercado bem como atividades de Fusões e Aquisições. Estamos empolgados com o potencial da Net Reviews para continuar a expansão na Europa e outros mercados."

Sobre a Providence Strategic Growth Capital Partners LLC

A Providence Strategic Growth ("PSG") é afiliada da Providence Equity Partners ("Providence"). Fundada em 2014, a PSG concentra-se no investimento em ações de empresas de software, pequenas e médias e companhias com serviços habilitados em tecnologia. A Providence é uma importante empresa global de gestão de ativos, pioneira numa abordagem focada no investimento em capital privado, com a visão de que uma equipe dedicada de especialistas do setor poderia criar empresas excepcionais de valor duradouro. Desde o início da empresa, em 1989, a Providence investiu em mais de 180 corporações e é líder em investimentos de capital focada nos setores da comunicação social, comunicações, educação e informação. A PSG está sediada em Boston, com escritórios em Londres e Kansas City. Para mais informações sobre a PSG, visite www.provequity.com/private-equity/psg, e para mais informações sobre a Providence, visite www.provequity.com.

Sobre a Net Reviews

A Net Reviews é uma empresa líder em soluções de software como serviço (SaaS), que fornece o gerenciamento e análise das avaliações de clientes para lojistas e e-commerces. O principal produto da empresa Opiniões Verificadas é realizar a coleta, moderação e a publicação das avaliações dos consumidores e permite que as empresas recebam informações sobre a experiência de compra, o que as ajudam a melhorar o envolvimento de seus clientes, tendo como consequência uma maior lealdade e aumento de vendas. Fundada em 2012, a Net Reviews está sediada em Marselha, França, com escritórios adicionais nos Estados Unidos, Espanha, Alemanha e Brasil. A Net Reviews foi nomeada pelo Financial Times como uma das empresas em crescimento mais rápido da Europa em 2018. Para mais informações, visite: www.opinies-verificadas.com

