Comunicado do Business Wire :NEC Corporation

A NEC Corporation (NEC; TOKYO: 6701), líder em tecnologias de TI e rede, e a VAXIMM AG, empresa suíça-alemã de biotecnologia dedicada ao desenvolvimento de imunoterapias com células T, anunciaram hoje a assinatura de um acordo de colaboração para estudos clínicos estratégicos e um acordo de investimento de capital para desenvolver vacinas de neoantígenos inovadoras e personalizadas contra o câncer.

Segundo os termos do acordo de colaboração, não exclusivo para ambas as partes, a NEC fornecerá financiamento para um estudo clínico de fase I. A NEC e a VAXIMM desenvolverão conjuntamente vacinas personalizadas contra o câncer utilizando a inovadora tecnologia de inteligência artificial (IA) da NEC - empregada em seu sistema de previsão de neoantígenos - e a exclusiva tecnologia de imunoterapia com células T. A previsão é que as vacinas sejam avaliadas em um estudo clínico de fase I em diversos tumores sólidos. A VAXIMM será responsável por conduzir o estudo clínico, que deve ser iniciado em 2020.

A NEC possui a opção pelos direitos de desenvolvimento e comercialização para o programa em todo o mundo, exceto na China e outros territórios asiáticos fora do Japão.

Osamu Fujikawa, vice-presidente sênior da NEC Corporation, comentou: "O câncer é sistematicamente um dos maiores desafios na área de saúde, com milhões de novos casos diagnosticados mundialmente a cada ano. A tecnologia central da NEC está bem posicionada para o desenvolvimento de medicina personalizada, e temos total compromisso com a oferta de tratamentos eficazes para pacientes com câncer. Para nós, é uma grande satisfação trabalhar com a VAXIMM para desenvolver uma imunoterapia para cada paciente individual".

Heinz Lubenau, PhD, diretor de operações e cofundador da VAXIMM, declarou: "Vemos com grande otimismo essa aliança com a NEC e poder contar com o forte apoio deles na VAXIMM. A inovadora tecnologia de IA da NEC possibilita não só a identificação, mas também a priorização de neoantígenos de cada paciente, o que possibilita o tratamento potencialmente ideal para cada pessoa. Quando os neoantígenos estiverem disponíveis, poderemos aplicar nossa tecnologia para produzir rapidamente uma vacina personalizada. A terapia individualizada está atualmente na vanguarda do tratamento para o câncer e, com esta colaboração, podemos contribuir ainda mais para essa abordagem".

Sobre o negócio de desenvolvimento de medicamentos com inteligência artificial da NECPara saber mais, acesse https://www.nec.com/en/global/solutions/ai-drug/

Sobre o sistema de previsão de neoantígenos da NECA previsão de neoantígenos da NEC utiliza sua inteligência artificial exclusiva, combinada com fluxos de bioinformática da NEC OncoImmunity AS, o que o torna o principal sistema de previsão de neoantígenos do setor. A NEC avalia minuciosamente os neoantígenos do candidato, o que lhe permite priorizar com eficácia diversos neoantígenos identificados em um mesmo paciente.

Comunicado de imprensa:NEC adquire a OncoImmunity AS, empresa norueguesa de bioinformática https://www.nec.com/en/press/201907/global_20190729_01.html

Sobre a NEC CorporationPara obter mais informações, visite a NEC em http://www.nec.com.

Sobre a VAXIMMPara obter mais informações, consulte www.vaximm.com.

