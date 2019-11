Comunicado do Business Wire :eyeo

O volume de publicidades na Internet continua aumentando. Enquanto usuários procuram relaxar online, uma série de propagandas frequentemente interrompem a navegação. Adblock Plus, extensão gratuita para o navegador, restaura sua paz, impedindo que esses anúncios apareçam.

A Internet está presente em todos os momentos: em uma reunião de amigos que você queira colocar uma musiquinha, assistir séries online, ou manter contato com a família. Adblock Plus não só garante que você se divirta sem interrupções, mas ajuda que as páginas carreguem mais rápido e economiza sua banda larga. A extensão também está disponível para celulares, evitando que seu volume de dados seja desperdiçado em publicidades.

Segundo Susie Concannon Lugo, gerente sênior de comunicação da Eyeo que trabalha do Panamá, "as pessoas têm o direito de aproveitar seu tempo online sem publicidades desagradáveis e propagandas em vídeos. Seja fazendo streaming de futebol, música ou em uma página de notícias, com Adblock Plus você navega mais rápido e, principalmente, mais tranquilo."

Bloquear anúncios também contorna rastreamentos e garante sua privacidade, tendo em vista que muitos sites de compras online salvam seus dados pessoais. Além disso, ABP também melhora a segurança dos dispositivos, já que publicidades podem conter vírus e malware.

Na América Latina já há uma grande adesão aos bloqueadores de anúncio: cerca de 15% dos usuários de internet da região (em torno de 50 milhões de pessoas) têm uma extensão bloqueadora instalada. Só no Brasil, a porcentagem fica por volta de 9% da população conectada.

Eyeo é a empresa desenvolvedora de uma série de produtos, incluindo Flattr, Adblock Browser e Adblock Plus. As extensões permitem que o público decida quais os anúncios quer ver e como deseja personalizar sua experiência online. Usuários ao redor do mundo já baixaram Adblock Plus mais de 100 milhões de vezes.

A missão da Eyeo é colocar os usuários em controle de uma web justa e rentável.

