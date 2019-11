Choque de trens deixa ao menos 16 mortos em Bangladesh

Ao menos 16 pessoas morreram e outras 58 ficaram feridas no choque entre dois trens no leste de Bangladesh na manhã desta terça-feira, informou a polícia local.

Três vagões de passageiros foram jogados para fora da linha na estação de Mondogbhag, na cidade de Kasba, após o impacto de uma composição que seguia para a cidade de Chittagong.

"Ao menos 16 pessoas morreram. Outras 58 estão feridas. Levamos os feridos para diferentes hospitais da região", disse à AFP o chefe da polícia local.

O serviço ferroviário foi interrompido na região, segundo o oficial.

"Ainda estamos conduzindo uma operação de resgate", revelou um funcionário da ferrovia, que suspeita de um problema na sinalização como a causa do acidente.

Problemas generalizados na infraestrutura provocam muitos acidentes com trens em Bangladesh.

De acordo com o Fórum de Repórteres sobre Cargas e Comunicações no primeiro semestre do ano foram registrados 202 acidentes ferroviários em Bangladesh.