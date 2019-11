Jimmy Carter internado nos EUA para aliviar pressão no cérebro

O ex-presidente americano Jimmy Carter foi hospitalizado nesta segunda-feira para um procedimento visando aliviar a pressão cerebral, após sofrer quedas recentes, informou o Centro Carter.

Carter, de 95 anos e presidente de 1977 a 1981, "deu entrada no Hospital da Universidade de Emory esta noite para um procedimento destinado a aliviar a pressão em seu cérebro causada por uma hemorragia provocada por quedas recentes", revelou o Centro Carter, acrescentando que a intervenção ocorrerá na manhã desta terça-feira.

"O presidente Carter descansa comodamente e sua mulher, Rosalynn, está com ele".

O veterano político machucou a cabeça ao cair no início do mês, mas no dia seguinte apareceu como voluntário em um evento com o olho roxo e um curativo que cobria 14 pontos.