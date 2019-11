O Exército de Israel atacou a residência de um líder militar do grupo palestino Jihad Islâmica na Faixa de Gaza na madrugada desta terça-feira, informaram as forças de defesa e testemunhas no enclave.

"Um prédio na Faixa de Gaza, no qual o líder da Jihad Islâmica Baha Abu al Ata se encontrava, foi atacado", confirmou o Exército hebreu.

Vizinhos relataram uma forte explosão e o ministério da Saúde de Gaza informou a morte de duas pessoas na ação.