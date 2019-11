Morales parte para asilo no México

Um avião militar decolou na noite desta segunda-feira da Bolívia para o México com Evo Morales a bordo, informou o chanceler mexicano Marcelo Ebrard, após seu país conceder asilo político ao ex-presidente.

"Já decolou o avião da Força Aérea Mexicana com Evo Morales a bordo. De acordo com as convenções internacionais vigentes, está sob a proteção (...) do México".

"Sua vida e integridade estão a salvo", tuitou Ebrard, acompanhando a mensagem com uma foto de Morales sentado no avião com uma bandeira mexicana nas mãos.