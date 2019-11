Polícia pede ajuda aos militares para deter violência na Bolívia

O chefe da polícia de La Paz pediu nesta segunda-feira a ajuda das Forças Armadas para deter a onda de violência gerada por partidários do ex-presidente Evo Morales, que renunciou no domingo sob pressão.

"Ao comandante das Forças Armadas peço que intervenha: meu general Williams Kaliman, peço que intervenha porque a polícia boliviana foi superada", declarou o coronel José Barrenechea.

Quartéis da polícia em algumas cidades do país foram queimados e saqueados por partidários do ex-presidente, enquanto uma coluna com centenas de manifestantes pró-Morales segue para La Paz a partir da vizinha cidade de El Alto.