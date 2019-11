Multidão marcha na Argentina em apoio a Evo Morales

Dezenas de milhares de pessoas marcharam nesta segunda-feira (11) no centro de Buenos Aires para expressar seu apoio ao ex-presidente da Bolívia Evo Morales, que renunciou no domingo sob pressão militar e violentas manifestações da oposição, em meio a uma crise desencadeada após eleições fraudulentas.

"Evo não está sozinho, Evo não está sozinho", gritavam manifestantes do lado de fora da sede da embaixada boliviana na Argentina, a 400 metros do Obelisco de Buenos Aires.

Professores, funcionários públicos, grupos políticos, organizações sociais da Argentina e imigrantes bolivianos participaram da marcha que ocorreu sem incidentes, enquanto agitavam bandeiras da Bolívia e dos povos nativos.

Deputados da oposição argentina anunciaram uma sessão especial na quarta-feira para "repudiar o golpe na Bolívia exigindo proteção física para Evo (Morales), Álvaro (García Linera, ex-vice-presidente) e outros líderes do MAS", postou no Twitter o legislador Agustín Rossi, do peronista Frente de Todos.