Comunicado do Business Wire :ZMC

CommentSold, Inc. ("CommentSold" ou a "Empresa") anunciou hoje que as afiliadas da empresa de capital privado ZMC investiram na Empresa. Os termos da transação não foram divulgados.

Fundada em 2017 pelo Diretor Executivo Brandon Kruse, a CommentSold é líder no fornecimento de tecnologia de comércio social multicanal e serviços gerenciados para varejistas online de butique. A empresa fornece uma variedade de serviços de habilitação comercial, incluindo entrada de pedidos, pagamento, atendimento, ferramentas de vendas ao vivo e análises que são entregues por meio de uma plataforma SaaS proprietária, permitindo que os clientes vendam em plataformas sociais e aplicativos móveis. O Sr. Kruse continuará como Diretor Executivo da Empresa.

"O investimento da ZMC permitirá que a CommentSold continue oferecendo os melhores serviços, suporte e tecnologia da classe à sua crescente comunidade de varejistas", disse Kruse. "O CommentSold terá o benefício do envolvimento e liderança ativos da ZMC, à medida que continuamos a aumentar nossa base de clientes, aprimorar nossa tecnologia e expandir nossas ofertas de produtos."

"A plataforma de comércio da CommentSold permite que uma geração totalmente nova de varejistas prospere online. A Brandon reuniu uma equipe excelente que oferece resultados e níveis de serviço significativos a seus clientes", disse Andrew Vogel, Sócio-Gerente e Codiretor de Investimentos da ZMC. "A ZMC ficou impressionada com o crescimento e a posição de liderança da empresa, sendo que está comprometida em apoiar os investimentos da CommentSold em serviços e tecnologia. O investimento na CommentSold se encaixa no foco temático da ZMC em serviços e tecnologia de missão crucial terceirizados, beneficiando-se da contínua mudança online de publicidade e comércio", acrescentou Vogel.

Weil, Gotshal & Manges LLP e Evercore atuaram como consultores jurídico e financeiro da CommentSold, respectivamente. Lowenstein Sandler LLP atuou como consultor jurídico da ZMC.

Sobre a ZMC

A ZMC é uma empresa com liderança em capital privado composta por investidores e executivos experientes que investem e gerenciam um grupo diversificado de empresas de mídia e comunicação. Fundada em 2001, a filosofia de investimento da ZMC se concentra na criação de valor operacional impulsionada por temas de investimento direcionado, profunda experiência no setor e fortes parcerias com executivos do setor e operacionais. A ZMC aborda seus investimentos em cooperação com equipes de gestão, tendo um histórico bem-sucedido de agregar ativamente valor às empresas do portfólio. A ZMC está atualmente investindo na ZMC II, L.P. www.zmclp.com

Sobre a CommentSold

A CommentSold é uma plataforma de comércio social que moderniza o modo como os varejistas se conectam aos compradores online, incluindo hospedagem de eventos de vendas ao vivo e gestão de operações diárias de varejo com faturamento automatizado, análise de vendas, dados de clientes e gestão de estoque e pedidos.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191111005633/pt/

ZMC: Sheila Dharmarajan Chefe de Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores dharmarajan@zmclp.com

