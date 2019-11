Argentina abriga ministro de Morales em embaixada em La Paz

O ex-ministro do governo boliviano Carlos Romero está abrigado na embaixada da Argentina em La Paz por razões humanitárias, afirmou uma fonte do Ministério das Relações Exteriores em Buenos Aires à AFP.

Romero era até domingo um membro do gabinete do ex-presidente Evo Morales, que renunciou sob pressão militar e violentas manifestações de rua.

"O ministro está seguro. No momento, essa é sua condição. Não há pedido de asilo. A Argentina cumpre sua tradição de hospitalidade em situações de risco pessoal", afirmou a fonte que solicitou para não ser identificada.

A oposição questionou Morales a legitimidade do resultado que o reelegeu.

Depois da opinião da Organização dos Estados Americanos (OEA) sobre irregularidades nas eleições, Morales havia pedido uma nova votação.

A decisão não foi suficiente para aplacar a revolta social e os ataques a funcionários e apoiadores do governo.

As forças armadas exigiram a renúncia de Morales, enquanto as forças de segurança produziram revoltas em diferentes partes do país apoiadas nas ruas por grupos civis oposicionistas.