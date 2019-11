Presidente chinês considera Grécia 'aliada natural'

A Grécia é um "aliado natural" da China em seus projetos de desenvolvimento comercial em todo mundo - disse o presidente chinês, Xi Jinping, nesta segunda-feira (11), durante uma visita a Atenas.

"China e Grécia são vistas como aliadas naturais no desenvolvimento das Novas Rotas da Seda", disse Xi Jinping, ao lado do primeiro-ministro grego, o conservador Kyriakos Mitsotakis.

Atenas apoia o vasto projeto de Pequim, conhecido como Novas Rotas da Seda, que visa a unir a China ao restante da Ásia, à Europa e à África por meio de um programa de investimento de 906 bilhões de euros em infraestrutura portuária, ferroviária, industrial e aeroportuária.

"Queremos fortalecer o comércio bilateral e investir no setor bancário", disse Xi Jinping, depois de se encontrar com o presidente grego, Prokopis Pavlopoulos.

Acompanhado de seu ministro do Comércio, Zhong Shan, o presidente chinês elogiou "a herança cultural significativa dos dois países", antes de assinar acordos bilaterais.

No total, 16 acordos serão assinados durante essa visita oficial de três dias, nas áreas de energia, Marinha Mercante, exportação de produtos agrícolas, bem como um acordo de extradição, segundo uma fonte do governo grego.

No setor bancário, uma agência do Banco Chinês, a quarta maior do mundo, será criada na Grécia, bem como um escritório de representação do Banco Industrial e Comercial da China (ICBC), na presença de sua presidente Chen Siqing, de acordo com esta fonte.

"O caminho está aberto e rapidamente se tornará uma estrada", disse Kyriakos Mitsotakis, cujo objetivo desde sua eleição em julho é atrair investimentos estrangeiros para fortalecer o crescimento de seu país, após a crise da dívida (2010-2018).

Mitsotakis confirmou sua próxima visita à China em abril do ano que vem.

A visita de Xi Jinping à Grécia é uma etapa de sua viagem ao Brasil, onde participará da cerimônia de encerramento da cúpula do Brics (África do Sul, Brasil, China, Índia e Rússia), que acontecerá de 13 a 14 de novembro.