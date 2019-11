AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 2019 ATÉ SEGUNDA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO DE 2019

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 2019

América

LOS ANGELES (Estados Unidos) - Lançamento da plataforma de streaming Disney+ -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Suprema Corte analisa o destino dos "dreamers", migrantes que chegam menores nos Estados Unidos - 13H00

HAVANA (Cuba) - Reis da Espanha visitam Cuba por ocasião dos 500 anos de Havana - (até 14)

WASHINGTON (Estados Unidos) - Pinturas de George W. Bush de veteranos feridos são exibidas - (até 15 de Novembro)

WASHINGTON (Estados Unidos) - Julgamento de Roger Stone, ex-conselheiro informal de Trump, por perjúrio e suborno de testemunhas - (até 13)

Europa

PARIS (França) - Foro de Paris sobre a paz - 04H30 (até 13)

PARIS (França) - 25º aniversário do genocídio de Ruanda - (até 17 de Novembro)

GENEBRA (Suíça) - Lançamento da "Parceria para Resíduos de Plástico", destinada a promover uma melhor gestão dos resíduos de plástico -

BRUXELAS (Bélgica) - Reunião dos ministros da Defesa da UE -

(+) PARIS (França) - No âmbito do Fórum da Paz de Paris - Relatório sobre a estabilidade do ciberespaço - 10H15

(+) MANNHEIM (Alemanha) - Barômetro ZEW de confiança financeira - 08H00

PARIS (França) - 40a. sessão da conferência-geral da UNESCO - 09H00 (até 27)

Oriente Médio e África do Norte

ABU DHABI (Emirados Árabes Unidos) - Salão international do Petróleo ADIPEC - (até 14)

DOHA (Catar) - Confência sobre o futuro econômico do Oriente Médioi - (até 13)

QUARTA-FEIRA, 13 DE NOVEMBRO DE 2019

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Trump recebe seu colega turco Erdogan na Casa Branca -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Primeiros audições públicas do processo de destituição de Trump - (até 15)

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Presidente do Fed faz um balanço do estado da economia dos EUA - 14H00

BRASÍLIA (Brasil) - Cúpula dos Brics - 08H00 (até 14)

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Produção Agrícola (outubro) e prognóstico da 1ª safra para o ano 2020 IBGE - 09H00

Europa

PARIS (França) - Lançamento do filme "J'accuse" de Roman Polanski -

PARIS (França) - Quarto aniversário dos ataques terroristas a Paris -

(+) PARIS (França) - Fórum Econômico Internacional das Américas (FEIA) - 3a. edição da conferência de Paris - (até 14)

Oriente Médio e África do Norte

(+) DUBAI (Emirados Árabes Unidos) - Cúpula Mundial da Tolerância - 04H00 (até 14)

QUINTA-FEIRA, 14 DE NOVEMBRO DE 2019

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Trump recebe o secretário-geral da Otan -

Europa

(+) LONDRES (Reino Unido) - Inauguração do primeiro Museu da Vagina - 12H00

Ásia-Pacífico

CABUL (Afeganistão) - Resultados definitivos do primeiro turno presidencial no Afeganistão -

SEXTA-FEIRA, 15 DE NOVEMBRO DE 2019

Europa

PARIS (França) - Casal acusado de saquear restaurante durante protesto dos "coletes amarelos" em 16 de março vai a julgamento - 10H30

SÁBADO, 16 DE NOVEMBRO DE 2019

América

HAVANA (Cuba) - Havana completa 500 anos de "cultura intensa", não como uma "ruína romântica" -

DOMINGO, 17 DE NOVEMBRO DE 2019

Europa

(+) FRANÇA - Um ano do início do movimento dos Coletes Amarelos -

SEGUNDA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO DE 2019

BARCELONA (Espanha) - Torra, presidente separatista catalão, é julgado por desobediência -