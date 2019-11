Uruguai expressa consternação por 'golpe de Estado' na Bolívia

O governo uruguaio expressou sua "consternação", em um comunicado divulgado nesta segunda-feira (11), pelo "golpe de Estado" ocorrido na Bolívia e que "obrigou a saída do poder do presidente Evo Morales".

Na noite de domingo, em declarações ao canal de notícias local Telenoche de Canal 4, o ministro das Relações Exteriores do Uruguai, Rodolfo Nin Novoa, havia estimado que "seria muito apressado que o governo se posicionasse sobre essa questão específica, havendo, ou não, um golpe de Estado na Bolívia".

Em uma declaração do Ministério das Relações Exteriores nesta segunda-feira, porém, intitulada "Golpe de Estado na Bolívia", o chanceler denuncia um "colapso do Estado de Direito" que "mergulhou o país no caos e na violência".

"O governo do Uruguai faz um apelo urgente a todos os atores bolivianos para que cessem os atos de violência e garantam que o processo eleitoral seja conduzido de acordo com as disposições da Constituição e das leis", acrescenta a nota.