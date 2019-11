Economia britânica escapa da recessão no terceiro trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) britânico registrou crescimento de 0,3% no terceiro trimestre, compensando o retrocesso de 0,2% no período entre abril e junho, o que evitou que o país entrasse em recessão, de acordo com dados oficiais divulgados nesta segunda-feira.

A economia do Reino Unido, que enfrenta a incerteza de um Brexit inicialmente previsto para março, mas que já foi adiado três vezes, agora até o fim de janeiro, cresceu 0,3% no período entre julho e setembro, informou o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS).

A recessão é definida tecnicamente como dois trimestres consecutivos de crescimento negativo. Uma queda do PIB teria sido algo crítico para o país após o retrocesso econômico do segundo trimestre.

O setor de serviços, que representa 80% da economia britânica, liderou o aumento da atividade, enquanto a indústria manufatureira registrou uma estagnação, informou o ONS.

No mês de setembro, no entanto, o PIB sofreu uma queda em ritmo anual de 0,1%, de acordo com o organismo, e no conjunto "o crescimento desacelerou ao nível mais frágil em uma década".