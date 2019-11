Irã relativiza importância da descoberta de novo campo de petróleo

O ministro iraniano do Petróleo, Bijan Namdar Zanganeh, relativizou nesta segunda-feira a descoberta de um novo campo de petróleo, anunciado no domingo pelo presidente Hassan Rohani, e afirmou que adicionará 22 bilhões de barris às reservas comprovadas do país.

"A quantidade adicionada após esta descoberta é de 22 bilhões de barris", declarou o ministro.

O presidente iraniano afirmou no domingo que a empresa nacional de petróleo havia "encontrado um campo com reservas estimadas em 53 bilhões de barris" entre as cidades de Omidiyeh e Bostan, na província de Khuzestan, sudoeste do país.

"É um pequeno presente do governo ao povo do Irã", afirmou Rohani, no momento em que o país sofre as sanções econômicas restabelecidas pelos Estados Unidos em 2018.

Mas de acordo com o ministro, os 53 bilhões de barris anunciado por Rohani correspondem ao total das reservas comprovadas descobertas na região, onde o Irã já tem cinco áreas que representam 31 bilhões de barris.

Segundo o ministério, a reserva tem 2.400 quilômetros quadrados e fica a três quilômetros de profundidade.

O Irã tem a quarta maior reserva comprovada de petróleo do mundo, atrás de Venezuela, Arábia Saudita e Canadá.