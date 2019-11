Comunicado do Business Wire :Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502/NYSE:TAK) anunciou hoje que apresentará um total de 29 resumos patrocinados pela empresa no 61o Encontro Anual da Sociedade Americana de Hematologia (ASH) de 7 a 10 de dezembro de 2019 em Orlando, FL, destacando o compromisso da empresa em avançar no tratamento de cânceres de sangue e distúrbios hemorrágicos.

Buscando o Avanço na Inovação Centralizada no Paciente em Distúrbios Oncológicos e Hemorrágicos

A Takeda irá apresentar 29 atualizações científicas sobre terapias de pesquisa e de estágio inicial da empresa, que demonstram seu investimento em novos compostos para atender às necessidades de pacientes, além de dados de testes da fase 3 e descobertas de evidências do mundo real, em estados da doença como mieloma múltiplo, linfoma e leucemia.

"Estamos apresentando dados notáveis sobre vários programas clínicos na ASH, destacando nossa profunda linha principal oncológica e nosso compromisso com o desenvolvimento de terapias inovadoras que podem atender às necessidades não satisfeitas de pacientes com câncer de sangue", disse Phil Rowlands, Ph.D., Chefe da Unidade de Área Terapêutica e Oncológica na Takeda. "Em particular, estamos ansiosos em compartilhar dados do teste clínico da fase 3 do ixazomib em pacientes com amiloidose, dados do estudo US MM-6, que avalia uma transição em classe do bortezomib parenteral para o ixazomib oral no mieloma múltiplo, além de análises do teste ECHELON-2 da fase 3 do ADCETRIS no linfoma periférico de células T, bem como dados em estágio inicial de vários de nossos programas das linhas principais."

Em hematologia, a Takeda apresentará evidências reais de estudos de seu portfólio de tratamentos para distúrbios hemorrágicos, incluindo hemofilia A, hemofilia B e doença de von Willebrand. A empresa também apresentará atualizações científicas relacionadas a seus programas de terapia genética para hemofilia A e hemofilia B e à plataforma de terapia genética para vírus adeno-associado (AAV).

"Compreender as evidências do mundo real é fundamental, pois a Takeda continua a oferecer aos pacientes terapias inovadoras para a hemofilia A e a hemofilia B, enquanto amplia nossos esforços de pesquisa e desenvolvimento na doença de von Willebrand e em outros distúrbios hemorrágicos", disse Daniel Curran, MD, Chefe de Doenças Raras da Unidade de Área Terapêutica na Takeda. "Também na ASH, esperamos fornecer uma atualização sobre nossos programas de terapia genética em hemofilia e a otimização da plataforma de terapia genética de AAV da Takeda, particularmente para pacientes com imunidade pré-existente a sorotipos de AAV".

Os resumos de oncologia aceitos incluem:

Nota: Todos os horários relacionados estão no Horário Padrão Oriental

NINLARO? (ixazomib) e Mieloma Múltiplo

-- Resultados Primários do Teste da Fase 3 TOURMALINE-AL1 de Ixazomib-Dexametasona x Escolha do Médico para Tratamento em Pacientes (Pcs) com Amiloidose AL Sistêmica Primária Reincidente / Refratária (RRAL). Resumo 139. Apresentação Oral. Sábado, 7 de dezembro, 9h30, Centro de Convenções de Orange County, Pavilhão E1.

-- Fechando a Lacuna de Eficácia e Eficiência: Resultados em Pacientes com Mieloma Múltiplo Reincidente / Refratário (PMM) tratados com Ixazomib-Lenalidomida-Dexametasona (IRd) na Prática Clínica de Rotina Permanecem Comparáveis aos Resultados Relatados no Estudo da Fase 3 do TOURMALINE-MM1. Resumo de 1845. Apresentação do Anúncio. Sábado, 7 de dezembro, 17h30 - 19h30, Centro de Convenções de Orange County, Pavilhão B.

-- Pacientes com Mieloma Múltiplo (MM) do Mundo Real (RW) Permanecem Sub-Representados em Ensaios Clínicos com Base em Parâmetros Laboratoriais Padrão e Características da Linha de Base: Análise de mais de 3.000 Pcs do Estudo Global MM de Percepção, Prospectivo e Observacional. Resumo de 1887. Apresentação de Anúncio. Sábado, 7 de dezembro, 17h30 - 19h30, Centro de Convenções de Orange County, Pavilhão B.

-- Terapia com Inibidor de Proteassoma a Longo Prazo (PI) em Pacientes (Pcs) da Comunidade com Mieloma Múltiplo Recém-Diagnosticado (NDMM) em Transição da Bortezomib (Btz) - com Base na Indução Baseada em Ixazomib: Resultados do Estudo US-6 de MM-6 no Ambiente do Mundo Real (MR). Resumo de 1882. Apresentação de Anúncio. Sábado, 7 de dezembro, 17h30 - 19h30, Centro de Convenções de Orange County, Pavilhão B.

-- Padrões de Tratamento no Mundo Real (MR) e Fatores Relacionados ao Paciente, incluindo Qualidade de Vida (QV), Adesão a Medicamentos e Actigrafia em Pacientes Comunitários com Mieloma Múltiplo Recém-Diagnosticado (NDMM) em Transição de Bortezomib (btz) para ixazomib: Estudo de Base Comunitária US MM-6. Resumo 3168. Apresentação de Anúncio. Domingo, 8 de dezembro, 18h - 20h, Centro de Convenções de Orange County, Pavilhão B.

-- Eficácia Comparativa de Trigêmeos Contendo Bortezomib (V), Carfilzomib (K) ou Ixazomib (I) Combinados com Lenalidomida e Suporte Principal de Dexametasona (Rd) em Pacientes (Pcs) com Mieloma Múltiplo Reincidente / Refratário (RRMM) em Atendimento de Rotina nos Estados Unidos (EUA). Resumo de 1827. Apresentação de Anúncio. Sábado, 7 de dezembro, 17h30 - 19h30, Centro de Convenções de Orange County, Pavilhão B.

-- Evolução dos Padrões de Tratamento do Mundo Real em Pacientes com Mieloma Múltiplo Recém-Diagnosticado (NDMM) nos Estados Unidos (EUA). Resumo 3164. Apresentação de Anúncio. Domingo, 8 de dezembro, 18h00 - 20h00, Centro de Convenções de Orange County, Pavilhão B.

-- Tendências em Evolução do Tratamento no Mieloma Múltiplo Reincidente / Refratário (RRMM) na Europa de 2016 a 2018: Análise de uma Pesquisa Multinacional. Resumo 3115. Apresentação de Anúncio. Domingo, 8 de dezembro, 18h00 - 20h00, Centro de Convenções de Orange County, Pavilhão B.

ADCETRIS® (brentuximab vedotin) e Linfoma

-- Brentuximab Vedotin com Quimioterapia para Linfoma de Hodgkin Clássico em Estágio III/IV: Atualização em 4 Anos do Estudo ECHELON-1. Resumo 4026. Apresentação de Anúncio, 2ª feira, 9 de dezembro, 18h00 - 20h00, Centro de Convenções de Orange County, Pavilhão B.

-- Uma Análise Exploratória do Brentuximab Vedotin Plus CHP (A+CHP) no Tratamento de Linha de Frente de Pacientes com Linfomas Periféricos de Células Tronco CD30 + (ECHELON-2): Impacto do Transplante Consolidado de Células Tronco. Resumo 464. Apresentação Oral. Domingo, 8 de dezembro, 12h15, Centro de Convenções de Orange County, Valencia D (W451D).

-- Padrões de Atendimento e Resultados Clínicos em Pacientes com Linfoma Periférico de Células Tronco que Recebem Tratamento de Primeira Linha na Prática Clínica de Rotina na França e no Reino Unido. Resumo 3482. Apresentação de Anúncio. Domingo, 8 de dezembro, 18h00 - 20h00, Centro de Convenções de Orange County, Pavilhão B.

-- Padrões de Tratamento no Mundo Real e Sobrevida Global entre Beneficiários de Taxa de Serviço Medicare Recém-Diagnosticados com Linfoma de Células Tronco Periférico (PTCL). Resumo 3492. Apresentação de Anúncio. Domingo, 8 de dezembro, 18h00 - 20h00, Centro de Convenções de Orange County, Pavilhão B.

ICLUSIG® (ponatinib)

-- Principais Eventos Adversos Cardíacos, Oclusivos Arteriais e Oclusivos Venosos em Pacientes com Leucemia Mielóide Crônica que Prescreveram Ponatinib x Bosutinib. Resumo 4751. Apresentação de Anúncio. 2ª feira, 9 de dezembro de 2019, 18h00 - 20h00, Centro de Convenções de Orange County, Pavilhão B.

Linha Principal (mieloma múltiplo, linfoma, leucemia linfocítica crônica, leucemia mielóide aguda)

-- Um Estudo da Fase 1, Primeiro em Humanos, da Proteína de Fusão Dimérica Anti-CD38 TAK-169 para Tratamento de Pacientes (Pcs) com Mieloma Múltiplo Reincidente ou Refratário (RRMM) que são Inibidores de Proteassoma (PI) - e Medicamento Imunomodulatório (IMiD ) Refratário, incluindo Pcs Reincidentes / Refratários (R/R) ou Naïve a Daratumumab (dara). Resumo de 1867. Apresentação de Anúncio. Sábado, 7 de dezembro, 17h30 - 19h30, Centro de Convenções de Orange County, Pavilhão B.

-- A Associação da Terapia CD38 às Células Vermelhas do Sangue e Plaquetas Subverte a Depleção das Células Alvo. Resumo 3136. Apresentação de Anúncio. Domingo, 8 de dezembro, 18h00 - 20h00, Centro de Convenções de Orange County, Pavilhão B.

-- Resultados Preliminares de um Estudo da Fase 1b do TAK-079, um Anticorpo Monoclonal Anti-CD38 em Investigação (mAb) em Pacientes com Mieloma Múltiplo Reincidente / Refratário (RRMM). Resumo 140. Apresentação Oral. Sábado, 7 de dezembro, 9h45, Centro de Convenções de Orange County, Pavilhão E1.

-- Estudo da Fase 1b/2 do TAK-981, um Inibidor de Soma Total de Primeira Classe em Combinação com Rituximab em Pacientes com Linfoma Não-Hodgkin (NHL) CD20-Positivo Reincidente / Refratário (R/R). Resumo 1593. Apresentação de Anúncio. Sábado, 7 de dezembro, 17h30 - 19h30, Centro de Convenções de Orange County, Pavilhão B.

-- A Via de Neddilação Regula a Diferenciação de Treg e a Função de Células Tronco na Leucemia Linfocítica Crônica (LLC) em Estudos Humanos Ex Vivo e em Roedores In Vivo. Resumo 4313. Apresentação de Anúncio. 2ª feira, 9 de dezembro, 18h00 - 20h00, Centro de Convenções de Orange County, Pavilhão B.

-- A Inibição Farmacológica da Enzima Ativadora de SUMO (SAE) com TAK981 Aumenta a Sinalização de Interferon e Regula a Diferenciação de Células Tronco em Estudos Ex Vivo de Leucemia Linfocítica Crônica (LLC). Resumo 1760. Apresentação de Anúncio. Sábado, 7 de dezembro, 17h30 - 19h30, Centro de Convenções de Orange County, Pavilhão B.

-- Direcionando a Hipersumilação no Linfoma de Células do Manto. Resumo 4060. Apresentação de Anúncio. 2ª feira, 9 de dezembro, 18h00 - 20h00, Centro de Convenções de Orange County, Pavilhão B.

Os resumos de hematologia aceitos incluem:

Nota: Todos os horários relacionados estão no Horário Padrão Oriental

ADYNOVATE® (Fator Antihemofílico (Recombinante), Peguilado) e Hemofilia A

-- Modelo de Custo-Benefício do Tratamento com FVIII Recombinante x Tratamento com Emicizumab em Pacientes com Hemofilia A Grave sem Inibidores. Resumo 2102. Apresentação de Anúncio. Sábado, 7 de dezembro, 17h30 - 19h30, Centro de Convenções de Orange County, Pavilhão B.

-- Consumo de FVIII Estratificado por Idade no Mundo Real e Resultados de Hemorragia antes e após a Mudança para Rurioctocog Alfa Pegol em um Estudo Retrospectivo e Observacional com Uso de Dados de Farmácias Especializadas dos EUA. Resumo 2411. Apresentação de Anúncio. Domingo, 8 de dezembro, 18h00 - 20h00, Centro de Convenções de Orange County, Pavilhão B.

FEIBA® (Complexo Coagulante Anti-Inibidor)

-- Gestão Clínica do Mundo Real de Pacientes com Hemofilia e Inibidores: Eficácia e Segurança do aPCC em Pacientes com mais de 18 Meses de Acompanhamento no Estudo Global de Resultados da FEIBA (FEIBA GO). Resumo 2418. Apresentação de Anúncio. Domingo, 8 de dezembro, 18h00 - 20h00, Centro de Convenções de Orange County, Pavilhão B.

Doença de von Willebrand

-- Análise dos Padrões de Hemorragia e Tratamento em Crianças e Adolescentes antes e após o Diagnóstico da Doença de von Willebrand com Uso de Dados de um Banco de Dados de Reivindicações Médicas dos EUA. Resumo 2117. Apresentação de Anúncio. Sábado, 7 de dezembro, 17h30 - 19h30, Centro de Convenções de Orange County, Pavilhão B.

-- Estimativa do Ônus Econômico Associado a Grandes Cirurgias Devido à Doença de von Willebrand com Base em Dados de Reivindicações dos EUA. Resumo 4692. Apresentação de Anúncio. 2ª feira, 9 de dezembro, 18h00 - 20h00, Centro de Convenções de Orange County, Pavilhão B.

Linha Principal (Hemofilia A, Hemofilia B e Terapias Genéticas)

-- Co-Prevalência de Imunidade Pré-Existente a Diferentes Sorotipos de Vírus Adeno-Associado (AAV) em Adultos com Hemofilia. Resumo 3349. Apresentação de Anúncio. Domingo, 8 de dezembro, 18h00 - 20h00, Centro de Convenções de Orange County, Pavilhão B.

-- Avaliação do Vetor de Terapia Genética IX do Fator Humano TAK-748 em Hemofilia: Resultados de Estudos Não Clínicos em Camundongos knockout quanto ao Fator IX e Macacos Rhesus. Resumo 4633. Apresentação de Anúncio. 2ª feira, 9 de dezembro, 18h00 - 20h00, Centro de Convenções de Orange County, Pavilhão B.

-- Coluna de Adsorção Imune Específica para AAV8: uma Opção de Tratamento para Pacientes com Anticorpos Anti-AAV8 Pré-Existentes Neutralizantes. Resumo 5922. Apresentação de Anúncio. 2ª feira, 9 de dezembro, 18h00 - 20h00, Centro de Convenções de Orange County, Pavilhão B.

-- A Variante X5 do Fator VIII Aumenta a Eficiência da Terapia Genética da Hemofilia A pela Melhoria de sua Secreção. Resumo 3356. Apresentação de Anúncio. 2ª feira, 9 de dezembro, 18h00 - 20h00, Centro de Convenções de Orange County, Pavilhão B.

Sobre o ADCETRISO ADCETRIS é um conjugado anticorpo-medicamento (ADC) que compreende um anticorpo monoclonal anti-CD30 associado a um vinculador clivável por protease a um agente disruptivo de microtúbulos, monometil auristatina E (MMAE), utilizando a tecnologia de propriedade da Seattle Genetics. O ADC emprega um sistema vinculante projetado para ser estável na corrente sanguínea, mas para liberar MMAE após a internalização em células tumorais CD30 positivas.

A injeção de ADCETRIS para infusão intravenosa recebeu a aprovação do FDA para seis indicações em pacientes adultos com: (1) linfoma anaplásico sistêmico de células grandes previamente não tratado (sALCL) ou outros linfomas de células tronco periféricos (PTCL) que manifestam CD30, incluindo linfoma de células tronco angioimunoblástico e PTCL não especificado de outro modo, em combinação com ciclofosfamida, doxorrubicina e prednisona, (2) linfoma de Hodgkin clássico (CHL) em estágio III ou IV anteriormente não tratado, em combinação com doxorrubicina, vinblastina e dacarbazina, (3) cHL com alto risco de recaída ou progressão como consolidação pós-autólogo de transplante de células tronco hematopoiéticas (auto-TCTH), (4) cHL após falha de auto-TCTH ou falha de ao menos dois esquemas quimioterápicos de múltiplos agentes anteriores em pacientes que não são candidatos a TCTH, (5) sALCL após falha de ao menos um regime anterior de quimioterapia com múltiplos agentes e (6) linfoma anaplásico cutâneo primário de células grandes (pcALCL) ou micoses fungóides (MF) manifestando CD30 e que receberam terapia sistêmica prévia.

A Health Canada concedeu a aprovação do ADCETRIS com condições para linfoma de Hodgkin reincidente ou refratário e sALCL em 2013 e aprovação não condicional ao tratamento de consolidação pós-transplante de células tronco autólogas (ASCT) de pacientes com linfoma de Hodgkin com aumento do risco de recaída ou progressão em 2017, adultos com MF manifestando pcALCL ou CD30 que fizeram terapia sistêmica prévia em 2018 e para linfoma de Hodgkin em estágio IV não tratado anteriormente em combinação com doxorrubicina, vinblastina e dacarbazina em 2019.

O ADCETRIS recebeu a autorização condicional de comercialização da Comissão Europeia em outubro de 2012. As indicações aprovadas na Europa são: (1) para tratamento de pacientes adultos com linfoma de Hodgkin CD30 positivo reincidente ou refratário após ASCT ou após ao menos duas terapias anteriores quando ASCT ou quimioterapia de múltiplos agentes não é uma opção de tratamento, (2) para tratamento de pacientes adultos com sALCL reincidente ou refratário, (3) para tratamento de pacientes adultos com linfoma de Hodgkin CD30 positivo com aumento de risco de recaída ou progressão após ASCT, (4) para tratamento de pacientes adultos com linfoma cutâneo de células tronco CD30 positivo (CTCL) após ao menos uma terapia sistêmica anterior e (5) para tratamento de pacientes adultos com linfoma de Hodgkin da fase IV de CD30 positivo não tratado anteriormente em combinação com AVD.

O ADCETRIS recebeu autorização de comercialização das autoridades reguladoras em mais de 70 países para linfoma de Hodgkin reincidente ou refratário e sALCL. Veja informações importantes de segurança abaixo.

O ADCETRIS está sendo avaliado amplamente em mais de 70 testes clínicos, incluindo um estudo da fase 3 no linfoma de Hodgkin de primeira linha (ECHELON-1) e outro estudo da fase 3 em linfomas periféricos de células tronco de primeira linha CD30 positivos (ECHELON-2), bem como estudos em muitos tipos adicionais de neoplasias CD30 positivas.

A Seattle Genetics e a Takeda estão desenvolvendo conjuntamente o ADCETRIS. Sob os termos do acordo de cooperação, a Seattle Genetics possui direitos de comercialização nos EUA e no Canadá, sendo que a Takeda possui direitos de comercializar o ADCETRIS no resto do mundo. A Seattle Genetics e a Takeda estão financiando custos conjuntos de desenvolvimento para o ADCETRIS com base em 50:50, exceto no Japão, onde a Takeda é a única responsável pelos custos de desenvolvimento.

ADCETRIS (brentuximab vedotin) Informações Importantes de Segurança (União Europeia)Consulte o Resumo das Características do Produto (RCP) antes de prescrever.

CONTRAINDICAÇÕES

O ADCETRIS é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade ao brentuximab vedotin e seus excipientes. Além disto, o uso combinado do ADCETRIS com bleomicina causa toxicidade pulmonar.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES ESPECIAIS

Leucoencefalopatia Multifocal Progressiva (LMP): A reativação do vírus de John Cunningham (JCV), resultando em Leucoencefalopatia Multifocal Progressiva (LMP) e morte, pode ocorrer em pacientes tratados com o ADCETRIS. Foi relatado LMP em pacientes que receberam o ADCETRIS após passar por vários regimes quimioterápicos anteriores. A LMP é uma doença desmielinizante rara do sistema nervoso central que resulta da reativação do JCV latente e geralmente é fatal.

Monitore de perto os pacientes quanto a sinais ou sintomas neurológicos, cognitivos ou comportamentais novos ou agravantes, que possam sugerir PML. A avaliação sugerida da PML inclui consulta neurológica, ressonância magnética do cérebro com gadolínio e análise do líquido cefalorraquidiano para o DNA do JCV por reação em cadeia da polimerase ou uma biópsia cerebral com evidência de JCV. Um JCV PCR negativo não exclui a LMP. Acompanhamento e avaliação adicionais podem ser necessários se não for possível estabelecer um diagnóstico alternativo. Mantenha a dosagem para qualquer caso suspeito de LMP e suspenda permanentemente o ADCETRIS se um diagnóstico de LMP for confirmado.

Esteja alerta a sintomas de LMP que o paciente não possa perceber (por exemplo, sintomas cognitivos, neurológicos ou psiquiátricos).

Pancreatite:A pancreatite aguda foi observada em pacientes tratados com o ADCETRIS. Resultados fatais foram relatados. Monitore de perto os pacientes quanto à dor abdominal nova ou agravada, que possa sugerir pancreatite aguda. A avaliação do paciente pode incluir exame físico, avaliação laboratorial da amilase e lipase sérica e imagem abdominal, como ultrassom e outras medidas de diagnóstico adequadas. Mantenha o ADCETRIS para qualquer caso suspeito de pancreatite aguda. O ADCETRIS deve ser suspenso se for confirmado um diagnóstico de pancreatite aguda.

Toxicidade Pulmonar:Foram relatados casos de toxicidade pulmonar, alguns com resultados fatais, incluindo pneumonia, doença pulmonar intersticial e síndrome de desconforto respiratório agudo (SDRA), em pacientes recebendo o ADCETRIS. Embora não tenha sido estabelecida uma associação causal com o ADCETRIS, o risco de toxicidade pulmonar não pode ser descartado. Avalie e trate prontamente os sintomas pulmonares novos ou agravados (por exemplo, tosse, dispneia) adequadamente. Considere manter a dosagem durante a avaliação e até a melhoria sintomática.

Infecções Graves e Infecções Oportunistas:Infecções graves, como pneumonia, bacteremia estafilocócica, sepsia / choque séptico (incluindo resultados fatais) e herpes zoster, e infecções oportunistas como pneumonia Pneumocystis jirovecie candidíase oral foi relatada em pacientes tratados com ADCETRIS. Monitore com cuidado pacientes durante o tratamento quanto ao surgimento de possíveis infecções graves e oportunistas.

Reações Relacionadas à Infusão (RRI): RRI imediata e tardia, bem como anafilaxia, foram relatadas com o ADCETRIS. Monitore com cuidado pacientes durante e após uma infusão. Se ocorrer anafilaxia, suspenda imediata e permanentemente a administração do ADCETRIS e administre a terapia médica apropriada. Se ocorrer uma RRI, interrompa a infusão e institua o tratamento médico apropriado. A infusão pode ser reiniciada em um ritmo mais lento após a resolução dos sintomas. Pacientes que sofreram uma RRI prévia devem ser pré-medicados para infusões subsequentes. As RRI são mais frequentes e graves em pacientes com anticorpos ao ADCETRIS.

Síndrome de Lise Tumoral (SLT): O SLT foi relatado com o ADCETRIS. Pacientes com tumor de proliferação rápida e alta carga tumoral estão em risco de SLT. Monitore estes pacientes de perto e supervisione segundo as melhores práticas médicas.

Neuropatia Periférica (NP): O tratamento com o ADCETRIS pode causar NP, tanto sensorial quanto motora. A NP induzida pelo ADCETRIS é geralmente um efeito da exposição cumulativa ao ADCETRIS e é reversível na maioria dos casos. Monitore os pacientes quanto a sintomas de neuropatia, como hipoestesia, hiperestesia, parestesia, desconforto, sensação de queimação, dor neuropática ou fraqueza. Pacientes com NP nova ou agravada podem exigir um atraso e uma redução da dosagem ou suspensão do ADCETRIS.

Toxicidades Hematológicas: Anemia de grau 3 ou 4, trombocitopenia e neutropenia de grau 3 ou prolongada (igual ou superior a uma semana) podem ocorrer com o ADCETRIS. Monitore a contagem sanguínea completa antes de administrar cada dosagem.

Neutropenia Febril: Foi relatada neutropenia febril com o ADCETRIS. Os hemogramas completos devem ser monitorados antes da administração de cada dosagem de tratamento. Monitore de perto os pacientes quanto à febre e supervisione segundo as melhores práticas médicas, se houver desenvolvimento de neutropenia febril.

Quando o ADCETRIS é administrado em combinação com AVD, a profilaxia primária com G-CSF é recomendada a todos os pacientes que começam com a primeira dosagem.

Síndrome de Stevens-Johnson (SJS): SJS e Necrólise Epidérmica Tóxica (NET) foram relatadas com o ADCETRIS. Resultados fatais foram relatados. Suspenda o tratamento com o ADCETRIS se ocorrer SJS ou NET e administre terapia médica apropriada.

Complicações Gastrointestinais (GI): Complicações gastrointestinais, algumas com resultados fatais, incluindo obstrução intestinal, íleo, enterocolite, colite neutropênica, erosão, úlcera, perfuração e hemorragia, foram relatadas com o ADCETRIS. Avalie e trate prontamente os pacientes se ocorrerem sintomas gastrointestinais novos ou agravados.

Toxicidade Hepática:Elevações na Alanina Aminotransferase (ALT) e Aspartato Aminotransferase (AST) foram relatadas com o ADCETRIS. Casos graves de toxicidade hepática, incluindo resultados fatais, também ocorreram. Doença hepática pré-existente, comorbidades e medicamentos concomitantes também podem aumentar o risco. Teste a função hepática antes do início do tratamento e monitore rotineiramente durante o tratamento. Os pacientes com toxicidade hepática podem exigir um atraso, modificação da dosagem ou suspensão do ADCETRIS.

Hiperglicemia: Foi relatada hiperglicemia durante testes em pacientes com um Índice de Massa Corporal (IMC) elevado, com ou sem histórico de diabetes mellitus. Monitore de perto a glicose sérica em pacientes que apresentem um evento de hiperglicemia. Administre tratamento antidiabético, conforme apropriado.

Insuficiência Renal e Hepática:Há experiência limitada em pacientes com insuficiência renal e hepática. Os dados disponíveis indicam que a depuração da MMAE pode ser afetada por insuficiência renal grave, insuficiência hepática e por baixas concentrações séricas de albumina.

CTCL CD30+: O tamanho do efeito do tratamento nos subtipos de CTCL CD30+ que não sejam Micose Fungóide (MF) e linfoma cutâneo anaplásico cutâneo primário de células grandes (pcALCL) não é claro devido à falta de evidências de alto nível. Em dois estudos da fase II de ramo único do ADCETRIS, a atividade da doença foi demonstrada nos subtipos de Síndrome de Sézary (SS), Papulose Linfomatóide (PL) e histologia mista de CTCL. Estes dados sugerem que a eficácia e a segurança podem ser extrapoladas a outros subtipos de CTCL CD30+. Considere com cuidado o risco-benefício por paciente e use com cuidado em outros tipos de pacientes com CTCL CD30+.

Conteúdo de Sódio em Excipientes: Este medicamento contém 13,2 mg de sódio por frasco, equivalente a 0,7% da ingestão diária máxima recomendada pela OMS de 2 g de sódio para um adulto.

INTERAÇÕESPacientes que estão recebendo um forte inibidor de CYP3A4 e P-gp, concomitantemente com o ADCETRIS, podem ter um aumento no risco de neutropenia. Se houver neutropenia, consulte as recomendações de dosagem para neutropenia (consulte a seção 4.2 do RCP). A administração concomitante do ADCETRIS com um indutor de CYP3A4 não alterou a exposição plasmática do ADCETRIS, mas pareceu reduzir as concentrações plasmáticas de metabólitos do MMAE que poderiam ser analisados. Não se espera que o ADCETRIS altere a exposição a medicamentos que são metabolizados pelas enzimas de CYP3A4.

GRAVIDEZ: Aconselhe as mulheres em idade fértil a usar dois métodos anticoncepcionais eficazes durante o tratamento com o ADCETRIS e até 6 meses após o tratamento. Não há dados sobre o uso de ADCETRIS em mulheres grávidas, embora estudos em animais tenham demonstrado toxicidade reprodutiva. Não use o ADCETRIS durante a gravidez, a menos que o benefício para a mãe supere os riscos potenciais para o feto.

LACTAÇÃO (Amamentação): Não há dados sobre se o ADCETRIS ou seus metabólitos são eliminados no leite materno, pelo que não é possível excluir um risco ao recém-nascido / lactente. Com o risco potencial, deve-se tomar uma decisão sobre interromper a amamentação ou suspender / abster-se da terapia com o ADCETRIS.

FERTILIDADE: Em estudos não clínicos, o tratamento com o ADCETRIS resultou em toxicidade testicular, podendo alterar a fertilidade masculina. Aconselhe os homens em tratamento com o ADCETRIS a não terem filhos durante o tratamento e por até 6 meses após a última dosagem.

Efeitos sobre a capacidade de dirigir e usar máquinas: o ADCETRIS pode ter uma influência moderada na capacidade de dirigir e usar máquinas.

EFEITOS INDESEJÁVEIS

Monoterapia: As reações adversas mais frequentes (? 10%) foram infecções, neuropatia sensorial periférica, náusea, fadiga, diarreia, pirexia, infecção do trato respiratório superior, neutropenia, erupção cutânea, tosse, vômito, artralgia, neuropatia motora periférica, reações relacionadas à infusão, prurido, constipação, dispneia, diminuição de peso, mialgia e dor abdominal. Reações adversas graves a medicamentos ocorreram em 12% dos pacientes. A frequência de reações adversas graves únicas a medicamentos foi ? 1%. Eventos adversos levaram à suspensão do tratamento em 24% dos pacientes.

Terapia de Combinação: No estudo do ADCETRIS como terapia combinada com AVD em 662 pacientes com HL avançada previamente não tratada, as reações adversas mais comuns (? 10%) foram: neutropenia, náusea, constipação, vômito, fadiga, neuropatia sensorial periférica, diarreia, pirexia, alopecia, neuropatia motora periférica, diminuição de peso, dor abdominal, anemia, estomatite, neutropenia febril, dor óssea, insônia, diminuição do apetite, tosse, dor de cabeça, artralgia, dor nas costas, dispneia, mialgia, infecção do trato respiratório superior, aumento de alanina aminotransferase. Reações adversas graves ocorreram em 36% dos pacientes. As reações adversas graves que ocorreram em ? 3% dos pacientes incluíram neutropenia febril (17%), pirexia (6%) e neutropenia (3%). Eventos adversos levaram à suspensão do tratamento em 13% dos pacientes.

ADCETRIS (brentuximab vedotin) Informações Importantes de Segurança (EUA)

ADVERTÊNCIA NA CAIXA LEUCOENCEFALOPATIA MULTIFOCAL PROGRESSIVA (LMP): A infecção pelo vírus JC resultando em LMP e morte pode ocorrer em pacientes tratados com o ADCETRIS.

Contraindicação

ADCETRIS concomitante com bleomicina devido a toxicidade pulmonar (por exemplo, infiltração intersticial e/ou inflamação).

Advertências e Precauções

-- Neuropatia Periférica (NP): O ADCETRIS causa NP predominantemente sensorial. Casos de NP motora também foram relatados. A NP induzida pelo ADCETRIS é cumulativa. Monitore sintomas como hipoestesia, hiperestesia, parestesia, desconforto, sensação de queimação, dor neuropática ou fraqueza. Institua modificações de dosagem de acordo.

-- Anafilaxia e Reações à Infusão: Ocorreram Reações Relacionadas à Infusão (RRI), incluindo anafilaxia, com o ADCETRIS. Monitore os pacientes durante a infusão. Se ocorrer uma RRI, interrompa a infusão e institua o tratamento médico apropriado. Se ocorrer anafilaxia, suspenda imediata e permanentemente a infusão e administre a terapia médica apropriada. Medique previamente pacientes com RRI prévio antes de infusões subsequentes. A medicação prévia pode incluir acetaminofeno, um anti-histamínico e um corticosteróide.

-- Toxicidades Hematológicas: Foram relatados casos fatais e graves de neutropenia febril com o ADCETRIS. Pode ocorrer neutropenia grave prolongada (? 1 semana) e trombocitopenia ou anemia de grau 3 ou 4 com o ADCETRIS. Administre a profilaxia primária do G-CSF começando no Ciclo 1 para pacientes que ingerem o ADCETRIS em combinação com quimioterapia para cHL de estágio III/IV previamente não tratado ou PTCL anteriormente não tratado. Monitore a contagem sanguínea completa antes de cada dosagem de ADCETRIS. Monitore com mais frequência pacientes com neutropenia de grau 3 ou 4. Monitore os pacientes quanto à febre. Se houver neutropenia de grau 3 ou 4, considere atrasos na dosagem, reduções, suspensão ou profilaxia do G-CSF com dosagens subsequentes.

-- Infecções graves e infecções oportunistas: Infecções como pneumonia, bacteremia e sepsia ou choque séptico (incluindo resultados fatais) foram relatadas em pacientes tratados com ADCETRIS. Monitore de perto pacientes durante o tratamento quanto infecções bacterianas, fúngicas ou virais.

-- Síndrome de Lise Tumoral: Monitore de perto pacientes com tumor de proliferação rápida e alta carga tumoral.

-- Aumento de toxicidade na presença de insuficiência renal grave: A frequência de reações adversas ? grau 3 e óbitos foi maior em pacientes com insuficiência renal grave em comparação a pacientes com função renal normal. Evite o uso em pacientes com insuficiência renal grave.

-- Aumento da toxicidade na presença de insuficiência hepática moderada ou grave: A frequência de reações adversas ? grau 3 e óbitos foi maior em pacientes com insuficiência hepática moderada ou grave em comparação a pacientes com função hepática normal. Evite o uso em pacientes com insuficiência hepática moderada ou grave.

-- Toxicidade Hepática: Ocorreram casos fatais e graves em pacientes tratados com o ADCETRIS. Os casos foram consistentes com lesão hepatocelular, incluindo elevações de transaminases e/ou bilirrubina, e ocorreram após a primeira dosagem ou reconsideração do ADCETRIS. Doença hepática existente previamente, enzimas hepáticas basais elevadas e medicamentos concomitantes podem aumentar o risco. Monitore as enzimas hepáticas e bilirrubina. Pacientes com hepatotoxicidade nova, agravada ou recorrente podem exigir um atraso, alteração na dosagem ou suspensão do ADCETRIS.

-- LMP: Foram relatados casos fatais de infecção pelo vírus JC resultando em LMP em pacientes tratados com o ADCETRIS. O primeiro surgimento de sintomas ocorreu em vários momentos desde o início do ADCETRIS, com alguns casos ocorrendo dentro de 3 meses da exposição inicial. Além da terapia com o ADCETRIS, outros possíveis fatores contribuintes incluem terapias anteriores e doenças subjacentes que podem causar imunossupressão. Considere o diagnóstico de LMP em pacientes com novos sinais e sintomas de anormalidades do sistema nervoso central. Mantenha o ADCETRIS se houver suspeita de LMP e suspenda o ADCETRIS se a LMP for confirmada.

-- Toxicidade Pulmonar: Foram relatados eventos fatais e graves de toxicidade pulmonar não infecciosa, incluindo pneumonia, doença pulmonar intersticial e síndrome de desconforto respiratório agudo. Monitore os pacientes quanto a sinais e sintomas, incluindo tosse e dispneia. No caso de sintomas pulmonares novos ou agravados, mantenha a dosagem de ADCETRIS durante a avaliação e até a melhoria sintomática.

-- Reações Dermatológicas Graves: Casos fatais e graves de Síndrome de Stevens-Johnson (SJS) e Necrólise Epidérmica Tóxica (NET) foram relatados com o ADCETRIS. Se ocorrer SJS ou NET, suspenda o ADCETRIS e administre a terapia médica apropriada.

-- Complicações Gastrointestinais (GI): Foram relatados casos fatais e graves de pancreatite aguda. Outras complicações gastrointestinais graves e fatais incluem perfuração, hemorragia, erosão, úlcera, obstrução intestinal, enterocolite, colite neutropênica e íleo. Linfoma com envolvimento gastrointestinal pré-existente pode aumentar o risco de perfuração. No caso de sintomas gastrointestinais novos ou agravados, incluindo dor abdominal intensa, faça uma avaliação diagnóstica imediata e trate adequadamente.

-- Toxicidade Embrio-Fetal: Com base no mecanismo de ação e em estudos com animais, o ADCETRIS pode causar lesões fetais. Aconselhe as mulheres com capacidade reprodutiva sobre o risco potencial ao feto e evite a gravidez durante o tratamento com o ADCETRIS e por ao menos 6 meses após a dosagem final do ADCETRIS.

Reações Adversas Mais Comuns (? 20% em qualquer estudo)Neuropatia periférica, fadiga, náusea, diarreia, neutropenia, infecção do trato respiratório superior, pirexia, constipação, vômito, alopecia, diminuição de peso, dor abdominal, anemia, estomatite, linfopenia e mucosite.

Interações com MedicamentosO uso concomitante de inibidores ou indutores fortes de CYP3A4 tem o potencial de afetar a exposição à monometil auristatina E (MMAE).

Uso em Populações EspecíficasInsuficiência hepática moderada ou grave ou insuficiência renal grave: a exposição ao MMAE e as reações adversas aumentam. Evite o uso.

Aconselhe os homens com parceiros sexuais femininos com potencial reprodutivo a usar métodos anticoncepcionais eficazes durante o tratamento com o ADCETRIS e por ao menos 6 meses após a dosagem final do ADCETRIS.

Aconselhe as pacientes a relatarem a gravidez imediatamente e evitarem a amamentação enquanto estiverem recebendo o ADCETRIS.

Para informações adicionais importantes sobre segurança, incluindo ADVERTÊNCIA NA CAIXA, consulte as informações completas de prescrição quanto ao ADCETRIS em www.seattlegenetics.com ou http://www.ADCETRIS.com.

ADYNOVATE Professional Informações Importantes

ADYNOVATE [Fator Antihemofílico (Recombinante), Peguilado] Informações Importantes

Indicações e Limitação de UsoADYNOVATE é um fator anti-hemofílico humano indicado para crianças e adultos com hemofilia A (deficiência congênita de fator VIII) para:

-- Tratamento sob demanda e controle de episódios hemorrágicos

-- Supervisão perioperativa

-- Profilaxia de rotina para reduzir a frequência de episódios hemorrágicos

ADYNOVATE não é indicado no tratamento da doença de von Willebrand.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DETALHADAS SOBRE RISCO

CONTRAINDICAÇÕESReação anafilática prévia ao ADYNOVATE, à molécula parental (ADVATE [Fator Anti-Hemofílico (Recombinante)]), proteína de camundongo ou hamster ou excipientes de ADYNOVATE (por exemplo, Tris, manitol, trealose, glutationa e/ou polissorbato 80).

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES Reações de HipersensibilidadeReações de hipersensibilidade são possíveis com o ADYNOVATE. Foram relatadas reações de hipersensibilidade do tipo alérgico, incluindo anafilaxia, com outros produtos recombinantes de fator VIII anti-hemofílicos, incluindo a molécula parental, ADVATE. Os primeiros sinais de reações de hipersensibilidade que podem progredir para anafilaxia podem incluir angioedema, pressão no peito, dispneia, chiado no peito, urticária e prurido. Suspenda imediatamente a administração e inicie o tratamento apropriado se ocorrerem reações de hipersensibilidade.

Anticorpos NeutralizantesA formação de anticorpos neutralizantes (inibidores) contra o fator VIII pode ocorrer após a administração do ADYNOVATE. Monitore os pacientes regularmente quanto ao desenvolvimento de inibidores do fator VIII por meio de observações clínicas e testes laboratoriais adequados. Realize um ensaio que meça a concentração de inibidores do fator VIII se o nível plasmático do fator VIII não aumentar conforme esperado ou se a hemorragia não for controlada com a dosagem esperada.

REAÇÕES ADVERSASAs reações adversas mais comuns (? 1% dos indivíduos) relatadas nos estudos clínicos foram dor de cabeça e náusea.

Clique aqui para obter Informações Completas sobre Prescrição https://www.shirecontent.com/PI/PDFs/ADYNOVATE_USA_ENG.pdf

FEIBA [Complexo de Coagulantes Anti-Inibidores] Indicações e Informações Importantes Detalhadas sobre Riscos

Indicações para o FEIBA

O FEIBA é um Complexo de Coagulantes Anti-Inibidores indicado para uso em pacientes com hemofilia A e B com inibidores para:

-- Controle e prevenção de episódios hemorrágicos

-- Supervisão perioperativa

-- Profilaxia de rotina para prevenir ou reduzir a frequência de episódios hemorrágicos.

O FEIBA não é indicado no tratamento de episódios hemorrágicos resultantes de deficiências do fator de coagulação na ausência de inibidores do fator VIII ou do fator IX da coagulação.

Informações Importantes Detalhadas sobre Riscos FEIBA

-0- *T AVISO: EVENTOS EMBÓLICOS E TROMBÓTICOS Eventos tromboembólicos foram relatados durante a vigilância pós-marketing após a infusão do FEIBA, particularmente após a administração de altas dosagens (acima de 200 unidades por kg ao dia) e/ou em pacientes com fatores de risco trombóticos.Monitore os pacientes que recebem o FEIBA quanto a sinais e sintomas de eventos tromboembólicos.*T

CONTRAINDICAÇÕES

O FEIBA é contraindicado em pacientes com:

-- Histórico de reações anafiláticas ou de hipersensibilidade grave ao FEIBA ou a qualquer um de seus componentes, incluindo fatores do sistema gerador de quinina

-- Coagulação Intravascular Disseminada (CID)

-- Trombose aguda ou embolia (incluindo infarto do miocárdio)

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Eventos tromboembólicos (incluindo trombose venosa, embolia pulmonar, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral) podem ocorrer, principalmente após a administração de altas dosagens (> 200 unidades/kg/dia) e/ou em pacientes com fatores de risco trombóticos.

Pacientes com CID, doença aterosclerótica avançada, lesão por esmagamento, septicemia ou tratamento concomitante com fator VIIa recombinante têm um aumento do risco de desenvolver eventos trombóticos devido ao fator de tecido circulante ou coagulopatia predisponente. O benefício potencial do tratamento deve ser ponderado referente ao risco potencial destes eventos tromboembólicos.

A infusão não deve exceder uma dosagem única de 100 unidades/kg e dosagens diárias de 200 unidades/kg. A taxa máxima de injeção ou infusão não deve exceder 2 unidades/kg/minuto. Monitore pacientes que recebem mais de 100 unidades/kg para o desenvolvimento de CID, isquemia coronariana aguda bem como sinais e sintomas de outros eventos tromboembólicos. Se ocorrerem sinais ou sintomas clínicos, como dor ou pressão no peito, falta de ar, consciência alterada, visão ou fala, inchaço e/ou dor no membro ou abdômen, interrompa o FEIBA e inicie as medidas terapêuticas e de diagnóstico apropriadas.

A segurança e a eficácia do FEIBA para hemorragia por rompimento em pacientes recebendo emicizumab não foram estabelecidas. Casos de microangiopatia trombótica (TMA) foram relatados em um teste clínico em que os indivíduos receberam o FEIBA como parte de um regime de tratamento para hemorragia invasiva após o tratamento com emicizumab. Considere os benefícios e riscos com o FEIBA, se necessário, em pacientes que recebem profilaxia com emicizumab. Se o tratamento com o FEIBA for necessário para pacientes que recebem o emicizumab, o médico responsável pelo tratamento da hemofilia deve monitorar de perto os sinais e sintomas de TMA. Nos estudos clínicos do FEIBA, a TMA não foi relatada.

Podem ocorrer hipersensibilidade e reações alérgicas, incluindo reações anafilactóides graves. Os sintomas incluem urticária, angioedema, manifestações gastrointestinais, broncoespasmo e hipotensão. As reações podem ser graves e sistêmicas (por exemplo, anafilaxia com urticária e angioedema, broncoespasmo e choque circulatório). Outras reações à infusão, como calafrios, pirexia e hipertensão também foram relatadas. Se ocorrerem sinais e sintomas de reações alérgicas graves, suspenda imediatamente o FEIBA e forneça os cuidados de suporte adequados.

Como o FEIBA é fabricado a partir de plasma humano, ele pode apresentar um risco de transmissão de agentes infecciosos, por exemplo, vírus, o agente variante da doença de Creutzfeldt-Jakob (vCJD) e, teoricamente, o agente da doença de Creutzfeldt-Jakob (CJD).

O FEIBA contém iso-hemaglutininas do grupo sanguíneo (anti-A e anti-B). A transmissão passiva de anticorpos para antígenos eritrocitários, por exemplo, A, B, D, pode interferir com alguns testes sorológicos para anticorpos de glóbulos vermelhos, como teste de antiglobulina (teste de Coombs).

REAÇÕES ADVERSAS

As reações adversas relatadas com mais frequência observadas em mais de 5% dos indivíduos no estudo de profilaxia foram anemia, diarreia, hemartrose, anticorpos positivos superficiais de hepatite B, náusea e vômito.

Reações adversas graves observadas são reações de hipersensibilidade e eventos tromboembólicos, incluindo acidente vascular cerebral, embolia pulmonar e trombose venosa profunda.

INTERAÇÕES COM MEDICAMENTOS

Considere a possibilidade de eventos trombóticos quando antifibrinolíticos sistêmicos, como ácido tranexâmico e ácido aminocapróico, são utilizados com o FEIBA. Não foram realizados estudos adequados e bem controlados sobre o uso combinado ou sequencial do FEIBA e fator VIIa recombinante, antifibrinolíticos ou emicizumab. O uso de antifibrinolíticos dentro de cerca de 6 a 12 horas após o FEIBA não é recomendado.

A experiência clínica de um estudo clínico de emicizumab sugere que uma possível interação com medicamentos pode existir com o emicizumab.

Consulte as Informações Completas de Prescrição do FEIBA, incluindo ADVERTÊNCIAS NA CAIXA sobre Eventos Embólicos e Trombóticos

Sobre o ICLUSIG® (ponatinib) comprimidos

O ICLUSIG é um inibidor de quinase que ataca o BCR-ABL1, uma quinase de tirosina anormal, que é expressa em leucemia mieloide crônica (CML) e leucemia linfoblástica aguda positiva para cromossomos Philadelphia (Ph+ ALL). O ICLUSIG é um medicamento orientado para o câncer, desenvolvido com a utilização de uma plataforma computacional e de design de medicamento com base em estrutura especificamente desenvolvida para inibir a atividade do BCR-ABL1 e suas mutações. O ICLUSIG tem como alvo não apenas o BCR-ABL1 nativo, mas também as mutações resistentes ao tratamento de BCR-ABL1, incluindo a mutação T3151 mais resistente. O ICLUSIG é o único TKI aprovado que demonstra atividade contra a mutação "guardiã" T315I do BCR-ABL1.Esta mutação foi associada à resistência a todos os outros TKIs aprovados. O ICLUSIG recebeu aprovação total do FDA em novembro de 2016 e também foi aprovado na UE, Austrália, Suíça, Israel, Canadá e Japão.

Nos EUA, o ICLUSIG é indicado para:

-- Tratamento de pacientes adultos com CML em fase crônica, fase acelerada ou em fase de explosão (CP-CML, AP-CML ou BP-CML) ou Ph+ ALL aos quais não é indicada nenhuma outra terapia com inibidor de tirosina quinase (TKI).

-- Tratamento para pacientes adultos com CML positiva para T315I (PC, AP ou BP) ou Ph+ ALL positiva para T315I.

Limitações de Uso: O ICLUSIG não é indicado nem recomendado ao tratamento de pacientes com CP-CML recentemente diagnosticado.

ICLUSIG (ponatinib) INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA (EUA) AVISO: OCLUSÃO ARTERIAL, TROMBOEMBOLISMO VENOSO, INSUFICIÊNCIA CARDÍACA E TOXICIDADE HEPÁTICA

Veja toda a informação prescrita na bula.

-- Ocorreu oclusão arterial em ao menos 35% dos pacientes tratados com ICLUSIG® (ponatinib), incluindo infarto do miocárdio fatal, acidente vascular cerebral, estenose de grandes vasos arteriais do cérebro, doença vascular periférica grave e necessidade de procedimentos de revascularização urgentes. Pacientes com e sem fatores de risco cardiovascular, incluindo pacientes com menos de 50 anos, experimentaram estes eventos. Interrompa ou suspenda o ICLUSIG imediatamente para oclusão arterial. Uma consideração do risco-benefício deve orientar a decisão de reiniciar o ICLUSIG.

-- O tromboembolismo venoso ocorreu em 6% dos pacientes tratados com ICLUSIG. Monitore a evidência de tromboembolismo. Considere a modificação da dosagem ou suspensão do ICLUSIG em pacientes que desenvolvem o tromboembolismo venoso grave.

-- Insuficiência cardíaca, incluindo fatalidades, ocorreu em 9% dos pacientes tratados com o ICLUSIG. Monitore a função cardíaca. Interrompa ou suspenda o ICLUSIG por insuficiência cardíaca nova ou agravada.

-- Ocorreram toxicidade hepática, insuficiência hepática e morte em pacientes tratados com o ICLUSIG. Monitore a função hepática. Interrompa o ICLUSIG se houver suspeita de toxicidade hepática.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES Oclusões Arteriais:Oclusões arteriais, incluindo infarto do miocárdio fatal, acidente vascular cerebral, estenose de grandes vasos arteriais do cérebro, doença vascular periférica grave ocorreram em ao menos 35% dos pacientes tratados com o ICLUSIG dos testes das fases 1 e 2. No teste da fase 2, 33% (150/449) dos pacientes tratados com o ICLUSIG apresentaram um evento oclusivo arterial cardíaco (21%), vascular periférico (12%) ou cerebrovascular (9%); alguns pacientes experimentaram mais de um tipo de evento. Ocorreram eventos fatais e com risco de vida duas semanas após o início do tratamento, com dosagens tão baixas quanto 15 mg por dia. O ICLUSIG também pode causar oclusão vascular recorrente ou em múltiplos locais. Os pacientes necessitaram de procedimentos de revascularização. O tempo médio para o início dos primeiros eventos oclusivos vasculares cardíacos vasculares, cerebrovasculares e vasculares periféricos foi de 193, 526 e 478 dias, respectivamente. Pacientes com e sem fatores de risco cardiovascular, com 50 anos ou menos, experimentaram estes eventos. Os fatores de risco mais comuns observados com estes eventos foram hipertensão, hiperlipidemia e histórico de doença cardíaca. Eventos oclusivos arteriais foram mais frequentes com o aumento da idade e em pacientes com histórico de isquemia, hipertensão, diabetes ou hiperlipidemia. Em pacientes com suspeita de desenvolver eventos oclusivos arteriais, interrompa ou suspenda o ICLUSIG.

Tromboembolismo Venoso: Ocorreram eventos tromboembólicos venosos em 6% (25/449) dos pacientes tratados com o ICLUSIG, com uma taxa de incidência de 5% (13/270 CP-CML), 4% (3/85 AP-CML), 10% (6/62 BP-CML) e 9% (3/32 Ph+ ALL). Os eventos incluíram: trombose venosa profunda, embolia pulmonar, tromboflebite superficial e trombose das veias da retina com perda de visão. Considere a modificação da dosagem ou suspensão do ICLUSIG em pacientes que desenvolvem tromboembolismo venoso grave.

Insuficiência Cardíaca: Insuficiência cardíaca fatal ou grave ou disfunção ventricular esquerda ocorreram em 6% dos pacientes tratados com o ICLUSIG (29/449). 9% dos pacientes (39/449) apresentaram algum grau de insuficiência cardíaca ou disfunção ventricular esquerda. Os eventos de insuficiência cardíaca relatados com mais frequência foram insuficiência cardíaca congestiva e redução da fração de ejeção (14 pacientes cada; 3%). Monitore os pacientes quanto a sinais ou sintomas consistentes com insuficiência cardíaca e trate conforme indicado clinicamente, incluindo a interrupção do ICLUSIG. Considere a suspensão se houver insuficiência cardíaca grave.

Toxicidade Hepática: O ICLUSIG pode causar toxicidade hepática, incluindo insuficiência hepática e morte. Ocorreu falência hepática fulminante que levou à morte um paciente dentro de uma semana após o início do ICLUSIG. Dois casos fatais adicionais de insuficiência hepática aguda também ocorreram. Os casos fatais ocorreram em pacientes com BP-CML ou Ph+ ALL. Ocorreu toxicidade hepática grave em todos os grupos de doenças, com 11% (50/449) apresentando toxicidade hepática de grau 3 ou 4. As formas mais comuns de toxicidade hepática foram elevações de AST ou ALT (54% em todos os graus, 8% de grau 3 ou 4, 5% não revertidos no último acompanhamento), bilirrubina e fosfatase alcalina. Eventos de toxicidade hepática foram observados em 29% dos pacientes. O tempo médio para o início do evento de toxicidade hepática foi de 3 meses. Monitore os testes de função hepática na linha de base e depois ao menos mensalmente ou conforme indicado clinicamente. Interrompa, reduza ou suspenda o ICLUSIG conforme indicado clinicamente.

Hipertensão:A elevação emergente do tratamento da pressão arterial sistólica ou diastólica (PA) ocorreu em 68% (306/449) dos pacientes tratados com o ICLUSIG. 53 pacientes (12%) apresentaram hipertensão sintomática emergente do tratamento como uma reação adversa grave, incluindo crise hipertensiva. Os pacientes podem necessitar de intervenção clínica urgente para hipertensão associada à confusão, dor de cabeça, dor no peito ou falta de ar. Em pacientes com pressão arterial sistólica basal < 140 mm Hg e pressão diastólica basal < 90 mm Hg, 80% (229/285) apresentaram hipertensão emergente do tratamento; 44% (124/285) desenvolveram hipertensão no estágio 1, e 37% desenvolveram hipertensão no estágio 2. Em 132 pacientes com hipertensão no estágio 1 na linha de base, 67% (88/132) desenvolveram hipertensão no estágio 2. Monitore e supervisione elevações da pressão arterial durante o uso do ICLUSIG e trate a hipertensão para normalizar a pressão arterial. Interrompa, reduza a dosagem ou suspenda o ICLUSIG se a hipertensão não for controlada clinicamente. No caso de piora significativa, hipertensão lábil ou resistente ao tratamento, interrompa o tratamento e considere avaliar a estenose da artéria renal.

Pancreatite:A pancreatite ocorreu em 7% (31/449, 6% graves ou grau 3/4) dos pacientes tratados com o ICLUSIG. A incidência de elevação da lipase emergente do tratamento foi de 42% (16%, grau 3 ou superior). A pancreatite resultou em suspensão ou interrupção do tratamento em 6% dos pacientes (26/449). O tempo médio para início da pancreatite foi de 14 dias. 23 dos 31 casos de pancreatite foram resolvidos dentro de 2 semanas com interrupção ou redução da dosagem. Verifique a lipase sérica a cada 2 semanas nos primeiros 2 meses e depois mensalmente ou conforme indicado clinicamente. Considere o monitoramento adicional da lipase sérica em pacientes com histórico de pancreatite ou abuso de álcool. Pode ser necessária a interrupção ou redução da dosagem. Nos casos em que as elevações da lipase são acompanhadas por sintomas abdominais, interrompa o tratamento com o ICLUSIG e avalie os pacientes quanto à pancreatite. Não considere reiniciar o ICLUSIG até que os pacientes tenham uma resolução completa dos sintomas e os níveis de lipase sejam inferiores a 1,5 x LSN.

Aumento da toxicidade na fase crônica da CML recentemente diagnosticada:Em um teste clínico prospectivo e aleatório no tratamento de primeira linha de pacientes recém-diagnosticados com CML em fase crônica (FC), o agente único ICLUSIG 45 mg, uma vez ao dia, aumentou o risco de reações adversas graves duas vezes em comparação ao agente único imatinib 400 mg, uma vez diariamente. A exposição média ao tratamento foi inferior a 6 meses. O estudo foi interrompido por segurança em outubro de 2013. Trombose e oclusões arteriais e venosas ocorreram ao menos duas vezes com mais frequência no ramo do ICLUSIG em comparação ao braço de imatinib. Comparados aos pacientes tratados com imatinib, os pacientes tratados com o ICLUSIG exibiram maior incidência de mielossupressão, pancreatite, toxicidade hepática, insuficiência cardíaca, hipertensão e distúrbios cutâneos e subcutâneos. O ICLUSIG não é indicado nem recomendado ao tratamento de pacientes com CP-CML recentemente diagnosticado.

Neuropatia:Ocorreram neuropatia periférica e craniana em pacientes tratados com o ICLUSIG. No geral, 20% (90/449) dos pacientes tratados com o ICLUSIG apresentaram um evento de neuropatia periférica de qualquer grau (2%, grau 3/4). As neuropatias periféricas mais comuns relatadas foram parestesia (5%, 23/449), neuropatia periférica (4%, 19/449), hipoestesia (3%, 15/449), disgeusia (2%, 10/449), fraqueza muscular (2%, 10/449) e hiperestesia (1%, 5/449). A neuropatia craniana se desenvolveu em 2% (10/449) dos pacientes tratados com o ICLUSIG (< 1%, 3/449 - nota 3/4). Dos pacientes que desenvolveram neuropatia, 26% (23/90) desenvolveram neuropatia durante o primeiro mês de tratamento. Monitore os pacientes quanto a sintomas de neuropatia, como hipoestesia, hiperestesia, parestesia, desconforto, sensação de queimação, dor ou fraqueza neuropática. Considere interromper o ICLUSIG e avaliar se há suspeita de neuropatia.

Toxicidade Ocular:Toxicidade ocular grave que leva à cegueira ou visão turva ocorreu em pacientes tratados com o ICLUSIG. Toxicidade da retina, incluindo edema macular, oclusão de veias da retina e hemorragia da retina, ocorreram em 2% dos pacientes tratados com o ICLUSIG. Irritação conjuntival, erosão ou abrasão da córnea, olho seco, conjuntivite, hemorragia conjuntival, hiperemia e edema ou dor ocular ocorreram em 14% dos pacientes. O desfoque visual ocorreu em 6% dos pacientes. Outras toxicidades oculares incluem catarata, edema periorbital, blefarite, glaucoma, edema palpebral, hiperemia ocular, irite, iridociclite e queratite ulcerativa. Realize exames oftalmológicos abrangentes na linha de base e periodicamente durante o tratamento.

Hemorragia:Eventos graves de hemorragia, incluindo fatalidades, ocorreram em 6% (28/449) dos pacientes tratados com o ICLUSIG. A hemorragia ocorreu em 28% (124/449) dos pacientes. A incidência de eventos hemorrágicos graves foi maior em pacientes com AP-CML, BP-CML e Ph+ ALL. Hemorragia gastrointestinal e hematoma subdural foram eventos hemorrágicos graves mais comumente relatados, ocorrendo em 1% (4/449) cada. A maioria dos eventos hemorrágicos, mas não todos, ocorreu em pacientes com trombocitopenia de grau 4. Interrompa o ICLUSIG para hemorragia grave ou severa e avalie.

Retenção de Líquidos:Eventos de retenção de líquidos considerados graves ocorreram em 4% (18/449) dos pacientes tratados com o ICLUSIG. Um exemplo de edema cerebral foi fatal. Para eventos de retenção de líquidos que ocorrem em mais de 2% dos pacientes (tratamento emergente), casos graves incluíram: efusão pleural (7/449, 2%), efusão pericárdico (4/449, 1%) e edema periférico (2/449, < 1%).

No total, a retenção de líquidos ocorreu em 31% dos pacientes. Os eventos mais comuns de retenção de líquidos foram edema periférico (17%), efusão pleural (8%), efusão pericárdico (4%) e inchaço periférico (3%).

Monitore os pacientes quanto à retenção de líquidos e supervisione os pacientes conforme indicado clinicamente. Interrompa, reduza ou suspenda o ICLUSIG conforme indicado clinicamente.

Arritmias Cardíacas:Arritmias ocorreram em 19% (86/449) dos pacientes tratados com o ICLUSIG, dos quais 7% (33/449) tinham grau 3 ou superior. Arritmia de origem ventricular foi relatada em 3% (3/86) de todas as arritmias, com um caso de grau 3 ou superior. Bradiarritmias sintomáticas que levaram ao implante de marcapasso ocorreram em 1% (3/449) dos pacientes tratados com o ICLUSIG.

A fibrilação atrial foi a arritmia mais comum e ocorreu em 7% (31/449) dos pacientes, cerca da metade dos quais eram de grau 3 ou 4. Outros eventos de arritmia de grau 3 ou 4 incluíram síncope (9 pacientes, 2%), taquicardia e bradicardia (2 pacientes a 0,4%) e eletrocardiograma prolongado do intervalo QT, palpitação atrial, taquicardia supraventricular, taquicardia ventricular, taquicardia atrial, bloqueio atrioventricular completo, parada cardiorrespiratória, perda de consciência e disfunção do nó sinusal (1 paciente cada a 0,2%). Para 27 pacientes, o evento levou à hospitalização.

Em pacientes com sinais e sintomas sugestivos de frequência cardíaca lenta (desmaio, tontura) ou frequência cardíaca rápida (dor no peito, palpitações ou tontura), interrompa o ICLUSIG e avalie.

Mielosupressão: A mielossupressão foi relatada como reação adversa em 59% (266/449) dos pacientes tratados com o ICLUSIG e a mielossupressão de grau 3/4 ocorreu em 50% (226/449) dos pacientes. A incidência destes eventos foi maior em pacientes com AP-CML, BP-CML e Ph+ ALL do que em pacientes com CP-CML.

Mielossupressão grave (grau 3 ou 4) foi observada no início do tratamento, com tempo médio de início de 1 mês (intervalo < 1-40 meses). Obtenha contagens sanguíneas completas a cada 2 semanas durante os primeiros 3 meses e depois mensalmente ou conforme indicado clinicamente, e ajuste a dosagem segundo recomendado.

Síndrome de Lise Tumoral: Dois pacientes (< 1%, um com AP-CML e outro com BP-CML) tratados com o ICLUSIG desenvolveram síndrome de lise tumoral grave. Hiperuricemia ocorreu em 7% (31/449) dos pacientes. Devido ao potencial da síndrome de lise tumoral em pacientes com doença avançada, assegure a hidratação adequada e trate dos níveis elevados de ácido úrico antes de iniciar a terapia com o ICLUSIG.

Síndrome de Leucoencefalopatia Posterior Reversível (SLPR):Casos pós-marketing de síndrome de leucoencefalopatia posterior reversível (SLPR - também conhecida como síndrome de encefalopatia posterior reversível (SEPR) foram relatados em pacientes tratados com o ICLUSIG. A SLPR é um distúrbio neurológico que pode apresentar sinais e sintomas como convulsão, dor de cabeça, diminuição do estado de alerta, funcionamento mental alterado, perda de visão e outros distúrbios visuais e neurológicos. A hipertensão está frequentemente presente e o diagnóstico é feito com descobertas de suporte na ressonância magnética (RM) do cérebro. Se a SLPR for diagnosticada, interrompa o tratamento com o ICLUSIG e retome o tratamento apenas quando o evento for resolvido e caso o benefício de um tratamento continuado seja superior ao risco de SLPR.

Cicatrização de Lesões Comprometida e Perfuração Gastrointestinal:Uma vez que o ICLUSIG pode comprometer a cicatrização, interrompa o ICLUSIG por ao menos 1 semana antes da cirurgia principal. Perfuração gastrointestinal grave (fístula) ocorreu em um paciente 38 dias após a colecistectomia.

Toxicidade Embrio-Fetal:Com base em seu mecanismo de ação e resultados de estudos com animais, o ICLUSIG pode causar lesões fetais quando administrado a uma mulher grávida. Em estudos de reprodução em animais, a administração oral de ponatinib em ratas prenhas durante a organogênese causou efeitos adversos no desenvolvimento em exposições inferiores às exposições humanas na dosagem humana recomendada. Aconselhe as mulheres grávidas sobre o risco potencial ao feto. Aconselhe as mulheres com potencial reprodutivo a usar métodos anticoncepcionais eficazes durante o tratamento com o ICLUSIG e por 3 semanas após a última dosagem.

REAÇÕES ADVERSAS Reações Adversas Mais Comuns:Em geral, as reações adversas não hematológicas mais comuns (? 20%) foram dor abdominal, erupção cutânea, constipação, dor de cabeça, pele seca, oclusão arterial, fadiga, hipertensão, pirexia, artralgia, náusea, diarreia, aumento de lipase, vômitos, mialgia e dor nas extremidades. As reações adversas hematológicas incluíram trombocitopenia, anemia, neutropenia, linfopenia e leucopenia.

Para relatar REAÇÕES ADVERSAS SUSPEITAS, entre em contato com a Takeda pelo número 1-844-T-1POINT (1-844-817-6468) ou com o FDA pelo número 1-800-FDA-1088 ou www.fda.gov/medwatch.

INTERAÇÕES COM MEDICAMENTOS Fortes Inibidores de CYP3A: Evite o uso simultâneo ou reduza a dosagem do ICLUSIG se a coadministração não puder ser evitada. Fortes Indutores de CYP3A:Evite o uso concorrente.

Uso em Populações Específicas Mulheres e Homens com Potencial Reprodutivo:O ICLUSIG pode causar lesões fetais quando administrado a mulheres grávidas. Aconselhe as mulheres a usar métodos anticoncepcionais eficazes durante o tratamento com o ICLUSIG e por 3 semanas após a última dosagem. O ponatinib pode prejudicar a fertilidade em mulheres e não se sabe se estes efeitos são reversíveis. Verifique o status da gravidez de mulheres com potencial reprodutivo antes de iniciar o ICLUSIG.

Lactação: Aconselhe as mulheres a não amamentarem durante o tratamento com o ICLUSIG e por seis dias após a última dosagem.

Informações Prescritas para os EUA:http://www.iclusig.com/pi

Sobre o NINLARO? (ixazomibe) em cápsulas

O NINLARO ? (ixazomib) é um inibidor de proteassoma oral que está sendo estudado em toda a continuidade de cenários de tratamento de mieloma múltiplo. O NINLARO foi aprovado pela primeira vez pela 'Food and Drug Administration' (FDA) dos EUA em novembro de 2015, sendo indicado em combinação com lenalidomida e dexametasona para o tratamento de pacientes com mieloma múltiplo que receberam pelo menos um tratamento anterior. O NINLARO está atualmente aprovado em mais de 60 países, incluindo EUA, Japão e União Europeia, com mais de 10 registros regulatórios atualmente sob revisão. Foi o primeiro inibidor de proteassoma oral a entrar em testes clínicos de fase 3 e receber aprovação.

No abrangente programa de desenvolvimento clínico do ixazomibe, o TOURMALINE, inclui quatro estudos piloto em curso, que juntos estão pesquisando as principais populações de pacientes com mieloma múltiplo.

-- TOURMALINE-MM1, investigando ixazomib x placebo em combinação com lenalidomida e dexametasona no mieloma múltiplo reincidente e/ou refratário

-- TOURMALINE-MM2, investigando ixazomib x placebo em combinação com lenalidomida e dexametasona em pacientes com mieloma múltiplo recentemente diagnosticado

-- TOURMALINE-MM3, investigando ixazomib x placebo como terapia de manutenção em pacientes com mieloma múltiplo recentemente diagnosticado após terapia de indução e transplante autólogo de células tronco (ASCT)

-- TOURMALINE-MM4, investigando ixazomib x placebo como terapia de manutenção em pacientes com mieloma múltiplo recentemente diagnosticado que não foram submetidos à ASCT

TOURMALINE-MM4, investigando ixazomib x placebo como terapia de manutenção em pacientes com mieloma múltiplo recentemente diagnosticado que não foram submetidos à ASCT

NINLARO? (ixazomib) em cápsulas: Informações Importantes Globais de Segurança

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES ESPECIAIS Trombocitopenia foi relatada com o NINLARO (28% x 14% nos regimes de NINLARO e placebo, respectivamente), com nadires de plaquetas ocorrendo normalmente entre os dias 14 a 21 de cada ciclo de 28 dias e recuperação à linha de base no início do próximo ciclo. Não resultou em aumento de eventos hemorrágicos ou transfusões de plaquetas. Monitore a contagem de plaquetas ao menos mensalmente durante o tratamento com o NINLARO e considere o monitoramento mais frequente durante os três primeiros ciclos. Supervisione com modificações de dosagem e transfusões de plaquetas segundo as diretrizes médicas padrão.

Toxicidades gastrointestinais foram relatadas nos regimes de NINLARO e placebo, respectivamente, como diarreia (42% x 36%), constipação (34% x 25%), náusea (26% x 21%) e vômitos (22% x 11%), exigindo ocasionalmente o uso de medicamentos antieméticos e antidiarreicos e cuidados de suporte.

Neuropatia periféricafoi relatada com o NINLARO (28% x 21% nos regimes de NINLARO e placebo, respectivamente). A reação mais comumente relatada foi neuropatia sensorial periférica (19% e 14% nos regimes de NINLARO e placebo, respectivamente). Neuropatia motora periférica não foi comumente relatada em nenhum dos regimes (< 1%). Monitore os pacientes quanto a sintomas de neuropatia periférica e ajuste a dosagem conforme necessário.

Edema periféricofoi relatado com o NINLARO (25% x 18% nos regimes de NINLARO e placebo, respectivamente). Avalie os pacientes em busca de causas subjacentes e forneça cuidados de suporte, conforme necessário. Ajuste a dosagem de dexametasona segundo as informações de prescrição ou a dosagem de NINLARO para sintomas graves.

Reações cutâneas ocorreram em 19% dos pacientes no regime de NINLARO em comparação com 11% dos pacientes no regime de placebo. O tipo mais comum de erupção cutânea relatada em ambos os regimes foi erupção maculo-papular e macular. Supervisione a erupção cutânea com cuidados de suporte, modificação da dosagem ou suspensão.

Toxicidade hepática,lesão hepática induzida por drogas, lesão hepatocelular, esteatose hepática e hepatite colestática foram relatados raramente com NINLARO. Monitore regularmente as enzimas hepáticas e ajuste a dosagem para sintomas de grau 3 ou 4.

Gravidez- O NINLARO pode causar danos fetais. Aconselhe pacientes masculinos e femininos com potencial reprodutivo a usar medidas anticoncepcionais durante o tratamento e por mais 90 dias após a dosagem final de NINLARO. Mulheres com potencial de engravidar devem evitar engravidar enquanto tomam NINLARO devido ao risco potencial ao feto. Mulheres que usam anticoncepcionais hormonais devem usar um método adicional de contracepção por barreira.

Lactação- Não se sabe se o NINLARO ou seus metabólitos são eliminados no leite materno. Pode haver eventos adversos em potencial em lactentes e, portanto, a amamentação deve ser suspensa.

POPULAÇÕES ESPECIAIS DE PACIENTES Insuficiência Hepática: Reduza a dosagem inicial do NINLARO a 3 mgem pacientes com insuficiência hepática moderada ou grave.

Insuficiência Renal: Reduza a dosagem inicial do NINLARO a 3 mg em pacientes com insuficiência renal grave ou doença renal em estágio terminal (ESRD) que necessitam de diálise. O NINLARO não é dialisável e, portanto, pode ser administrado sem considerar o momento da diálise.

INTERAÇÕES COM MEDICAMENTOSNão é recomendada a coadministração de indutores fortes de CYP3A com o NINLARO.

REAÇÕES ADVERSASAs reações adversas relatadas com mais frequência (? 20%) no regime de NINLARO e maiores que no regime de placebo foram diarreia (42% x 36%), constipação (34% x 25%), trombocitopenia (28% x 14%), neuropatia periférica (28% x 21%), náusea (26% x 21%), edema periférico (25% x 18%), vômitos (22% x 11%) e dor nas costas (21% x 16%). As reações adversas graves relatadas em ? 2% dos pacientes incluíram trombocitopenia (2%) e diarreia (2%). Para cada reação adversa, um ou mais dos três medicamentos foram descontinuados em ? 1% dos pacientes no regime de NINLARO.

Resumo das Características do Produto para União Europeia:http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-Product_Information/human/003844/WC500217620.pdf Informações de Prescrição para EUA:https://www.ninlarohcp.com/pdf/prescribing-information.pdf Monografia de Produtos para o Canadá:http://www.takedacanada.com/ninlaropm

Sobre a Takeda Pharmaceutical CompanyTakeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) é líder mundial em biofarmacêutica baseada em valores e orientada à P&D;, com sede no Japão, empenhada em levar uma Melhor Saúde e um Futuro mais Brilhante aos pacientes, traduzindo a ciência em medicamentos altamente inovadores. A Takeda concentra seus esforços de P&D; em quatro áreas terapêuticas: Oncologia, Gastroenterologia (GI), Neurociência e Doenças Raras. Também fazemos investimentos direcionados à P&D; em Terapias e Vacinas Derivadas de Plasma. Estamos nos concentrando no desenvolvimento de medicamentos altamente inovadores que contribuem para fazer a diferença na vida das pessoas, ultrapassando fronteiras com novas opções de tratamento e alavancando nosso aprimorado mecanismo e capacidades de cooperação em P&D; para criar uma linha principal robusta e diversificada de modalidades. Nossos funcionários estão comprometidos em melhorar a qualidade de vida dos pacientes e trabalhar com nossas parcerias na área da saúde em cerca de 80 países e regiões.

Para mais informação, acesse https://www.takeda.com.

Aviso Importante

Para fins deste aviso, "comunicado de imprensa" significa neste documento, qualquer apresentação oral, sessão de perguntas e respostas bem como qualquer material escrito ou oral discutido ou distribuído pela Takeda Pharmaceutical Company Limited ("Takeda") com relação a este comunicado. Este comunicado de imprensa (incluindo qualquer informação verbal, qualquer pergunta e resposta referente a ele) não se destina a, e não constitui, representa ou faz parte de qualquer oferta, convite ou solicitação de qualquer oferta de compra, e caso contrário, adquirir, assinar, trocar, vender ou dispor de quaisquer valores mobiliários ou a solicitação de qualquer voto ou aprovação em qualquer jurisdição. Nenhuma ação ou outros títulos estão sendo oferecidos ao público por meio deste comunicado de imprensa. Nenhuma oferta de títulos deverá ser feita nos EUA, exceto segundo o registro sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterado, ou uma isenção do mesmo. Este comunicado de imprensa está sendo concedido junto com qualquer informação adicional que possa ser fornecida ao destinatário), na condição de que seja para uso pelo destinatário apenas para fins informativos (e não para a avaliação de qualquer investimento, aquisição, eliminação ou qualquer outra transação). Qualquer falha no cumprimento destas restrições pode constituir uma violação das leis de valores mobiliários aplicáveis.

As empresas nas quais a Takeda detém direta e indiretamente investimentos são entidades separadas. Neste comunicado à imprensa, "Takeda" é utilizada algumas vezes por conveniência, quando são feitas referências à Takeda e suas subsidiárias em geral. Do mesmo modo, as palavras "nós", "nos" e "nosso" também são utilizadas para se referir a subsidiárias em geral ou àquelas que trabalham para elas. Estas expressões também são utilizadas quando nenhum propósito útil é atendido pela identificação da empresa ou empresas em particular.

Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa e quaisquer materiais distribuídos referentes a este comunicado de imprensa podem conter declarações prospectivas, crenças ou opiniões sobre os futuros negócios da Takeda, posição futura e resultados das operações, incluindo estimativas, previsões, metas e planos para a Takeda. Em particular, este comunicado de imprensa contém previsões e estimativas administrativas relacionadas ao desempenho financeiro e operacional da Takeda, incluindo declarações relativas a previsões de receita, lucro operacional, EBITDA ajustado, lucro antes do imposto de renda, lucro líquido atribuível aos proprietários da Takeda, lucro básico por ação, amortização e imparidade e outros rendimentos / gastos, receitas subjacentes, margem de lucro em núcleo subjacente, EPS em núcleo subjacente e dívida líquida. Sem limitação, as declarações prospectivas geralmente incluem as palavras "metas", "planos", "acredita", "espera", "continua", "espera", "visa", "pretende", "irá", "pode", "deve", "iria", "poderia"", "antecipa", "estima", "projeta" ou palavras ou termos de substância similar ou a sua negativa. Quaisquer declarações prospectivas contidas neste documento estão baseadas nas suposições e crenças atuais da Takeda à luz das informações atualmente disponíveis para ela. Tais declarações prospectivas não representam nenhuma garantia da Takeda ou de sua gestão de desempenho futuro e envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores, incluindo, entre outros: as circunstâncias econômicas que cercam os negócios da Takeda, incluindo condições econômicas gerais no Japão, Estados Unidos e em todo o mundo; pressões e desenvolvimentos competitivos; leis e regulamentos aplicáveis; sucesso ou fracasso de programas de desenvolvimento de produtos; decisões de autoridades reguladoras e seu cronograma; mudanças nas taxas de câmbio; reclamações ou preocupações referentes à segurança ou eficácia de produtos comercializados ou produtos candidatos; e integração pós-fusão com empresas adquiridas, qualquer uma das quais pode fazer com que os resultados, desempenho, realizações ou posição financeira reais da Takeda sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados futuros, desempenho, realizações ou posição financeira expressa ou implícita por tais declarações prospectivas. Para obter mais informações sobre estes e outros fatores que podem afetar os resultados, o desempenho, as conquistas ou a posição financeira da Takeda, consulte o "Item 3. Informações Chave - D. Fatores de Risco" na Declaração de Registro da Takeda no Formulário 20-F registrado na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, disponível no site da Takeda em:https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/ ou em www.sec.gov. Nem a Takeda nem a sua administração dão garantias de que as expectativas expressas nestas declarações prospectivas serão corretas e os resultados, desempenho ou realizações reais podem diferir materialmente das expectativas. As pessoas que recebem este comunicado de imprensa não devem depositar confiança indevida nas declarações prospectivas. A Takeda não assume nenhuma obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva contida neste comunicado de imprensa ou qualquer outra declaração prospectiva que possa fazer. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros e os resultados da Takeda neste comunicado de imprensa podem não ser indicativos nem são uma estimativa, previsão ou projeção dos resultados futuros da Takeda.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

