Socialista Pedro Sánchez lidera legislativas na Espanha, segundo resultados parciais

O atual presidente do governo, o socialista Pedro Sánchez, lidera as eleições legislativas desse domingo na Espanha, embora sem maioria para governar. O partido de extrema-direita Vox se torna a terceira força no parlamento, segundo dados oficiais parciais.

O Partido Socialista de Sánchez obtém 124 assentos no Parlamento, à frente do conservador Partido Popular, que se recupera com 83 cadeiras, e do Vox, com 52, com quase 60% dos votos apurados.

Desse modo, nem o bloco de esquerda nem o de direita conseguem a maioria para tirar a Espanha do bloqueio político.