Alemanha novamente se distancia de Macron sobre a OTAN

A chanceler alemã, Angela Merkel, e seu ministro das Relações Exteriores, Heiko Maas, novamente se distanciaram do presidente francês Emmanuel Macron, que recentemente disse que a OTAN está em um estado de "morte cerebral".

"A Otan, a Aliança Atlântica é o pilar de nossa defesa", afirmou a chanceler em seu podcast semanal, dedicado ao 64º aniversário do exército alemão, o Bundeswehr.

"No entanto, está cada vez mais claro que nós, os europeus, os estados membros da UE na OTAN, deveremos assumir mais responsabilidades no futuro", afirmou Merkel, que janta neste domingo com Macron em Berlim, junto ao presidente da República, Frank-Walter Steinmeier.

O ministro Heiko Maas concordou com a chanceler e afirmou em artigo publicado no jornal Der Spiegel: "Queremos e necessitamos da OTAN".

"Seria um erro deixar que a OTAN se desmorone. Sem os Estados Unidos, nem a Alemanha nem a Europa estão em posição de se proteger efetivamente", afirma ele.

Macron estimou nesta semana que a OTAN está em "um estado de morte cerebral" devido à falta de coordenação entre a Europa e os Estados Unidos e a ações agressivas da Síria pela Turquia, um dos principais membros da Aliança Atlântica.

Em uma primeira resposta, Merkel chamou a afirmação de Macron de "radical".