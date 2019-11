Primeiro-ministro das ilhas Maurício obteve maioria absoluta nas legislativas

A coalizão do primeiro-ministro das ilhas Maurício, Pravind Jugnauth, que venceu as eleições legislativas na quinta-feira, tem 42 dos 70 assentos na assembleia de seu país, anunciou a comissão eleitoral neste domingo.

Após as eleições, a coalizão de centro-direita, composta pelo Movimento Socialista Mauriciano (MSM) de Jugnauth e por outro partido, conquistou 38 cadeiras, o que já lhe concedeu a maioria absoluta.

Mas a comissão eleitoral deveria ainda indicar oito deputados entre os não eleitos que obtiveram o melhor resultado, segundo um sistema que permite reequilibrar a distribuição de cadeiras entre as comunidades dessa nação no Oceano Índico.

Desses oito, quatro foram para a coalizão do primeiro-ministro.

As ilhas Maurício estão oficialmente divididas em quatro grupos étnicos, de acordo com a Constituição de 1968: os hindus - maioria -, muçulmanos, chineses e a "população em geral", composta essencialmente por mestiços e brancos de origem europeia.

Com sua maioria absoluta, Jugnauth permanece no comando por cinco anos em Maurício, que desde sua independência do Reino Unido em 1968 é uma das democracias mais estáveis da África.

Jugnauth, de 57 anos, buscou legitimidade popular depois de ter sucedido seu pai Anerood Jugnauth em 2017, sem passar por eleições.

Anerood Jugnauth, várias vezes primeiro-ministro e presidente da República de 2003 a 2012, foi chefe de governo até 2017.