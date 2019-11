Espanha: Participação de eleitores é menor do que em pleito realizado em abril

O Ministério do Interior da Espanha informou que a participação nas eleições nacionais realizadas neste domingo até o começo da tarde, no horário local, era 3,5 pontos percentuais menor que na última votação realizada no início deste ano.



O ministério disse que, às 14 horas (horário da Espanha), 37,9% dos eleitores elegíveis haviam votado, contra 41,5% no mesmo período da eleição de 28 de abril.



Os líderes do partido pediram que os eleitores fossem às urnas, já que as pesquisas sugerem que até 35% dos 37 milhões de eleitores da Espanha poderiam pular a quarta votação do país em quatro anos.



O Partido Socialista do primeiro-ministro em exercício, Pedro Sanchez, obteve o maior número de votos nas últimas eleições de abril, mas não conseguiu obter apoio suficiente para formar um governo. A tendência é de uma nova vitória do partido do governo, mas sem formar maioria.



Fonte: Associated Press.