Dezenas de milhares de japoneses aclamam seu novo imperador

Dezenas de milhares de pessoas, balançando bandeiras japonesas, aclamaram neste domingo o novo imperador Naruhito e a imperatriz Masako, que participaram de um desfile incomum em veículo conversível em Tóquio, sob um radiante sol de outono.

Trata-se do primeiro desfile do casal desde seu matrimônio, em 1993, o ponto culminante das cerimônias de entronização e uma das muito raras ocasiões de ver o imperador.

O desfile estava previsto inicialmente para 22 de outubro mas foi adiado em respeito às vítimas do tufão Hagibis, que dias antes causou a morte de mais de 80 pessoas.

Às 15h00 (03H00 em Brasília) o casal entrou em um automóvel de marca japonesa remodelado para a ocasião.

Ambos desfilaram sorridentes, cumprimentando a multidão que gritava alegremente. Parte do público havia acampado durante a noite para garantir um bom lugar ao longo do breve percurso de 4,6 km, que durou meia hora.

O dispositivo de segurança incluiu o sobrevoo de vários helicópteros e controles minuciosos da polícia.

Para muitos, Masako foi a estrela do dia. "Vim para celebrar este momento e, em especial, ver Masako, uma mulher notável", afirma Shigeko Kawamura, de 68 anos.

"A imperatriz Masako pode ser um exemplo para as mulheres modernas que têm um trabalho em tempo integral", diz Yukari Oshita, uma sexagenária que esperou horas antes da passagem do cortejo imperial, com meia centena de veículos.

Masako Owada, poliglota, nascida em 1963 em uma família de diplomatas e formada nas universidades de Harvard e Oxford, havia renunciado a uma promissora carreira diplomática para entrar na família imperial.

No entanto suportou mal as estritas regras da casa imperial e sofreu as pressões de quem esperava dela principalmente um herdeiro homem.

O casal tem apenas uma filha. Devido a essas pressões, as aparições públicas de Masako tinham se tornado raras.

Mas nos últimos meses ela apareceu relaxada e segura de si em cerimônias e festividades em torno à entronização de seu esposo.

Após a visita, em maio passado, do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, primeiro chefe de Estado a se reunir com o imperador, Masako recebeu elogios, em particular por sua capacidade de falar inglês fluentemente.

Naruhito, de 59 anos, sucedeu oficialmente em 1 de maio a seu pai, mas uma série de rituais e cerimônias foram realizados desde então e prosseguirão em novembro e até o fim do ano.

A cerimônia de entronização, na presença de membros de famílias reais e de responsáveis políticos do mundo todo, ocorreu em 22 de outubro.