Irã diz ter vídeo sobre incidente com inspetora da AIEA

O Irã afirmou, neste sábado, estar disposto a divulgar imagens de um incidente que envolveu uma inspetora da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), cuja credencial foi retirada.

Uma verificação na entrada da fábrica de enriquecimento de urânio em Natanz (centro) "disparou o alarme várias vezes, mostrando que (a inspetora) estava contaminada com alguns materiais ou os carregava com ela", afirmou Behruz Kamalvandi, porta-voz da organização de energia atômica do Irã.

Kamalvandi não especificou que tipo de material era, nem se foi encontrado em posse da inspetora.

"Se necessário, mostraremos as imagens" deste incidente, afirmou o funcionário à imprensa.

Kamalvandi lamentou as "amargas experiências" do Irã em matéria de sabotagem nuclear, que levaram a um rigoroso sistema de controle.

O Irã frequentemente acusava seus inimigos Israel e Estados Unidos de realizar campanhas de sabotagem e denunciava ataques cibernéticos contra suas infraestruturas mais importantes.

A organização iraniana de energia atômica disse, na quinta-feira, que havia informado à AIEA que o credenciamento da inspetora havia sido retirado.

O chefe da diplomacia dos EUA, Mike Pompeo, chamou o incidente envolvendo a inspetora da AIEA na sexta-feira de "intimidação escandalosa".

Na quinta-feira, a AIEA afirmou que "não era aceitável" que Teerã "tenha impedido temporariamente" uma de suas inspetoras de "deixar o Irã na semana passada" devido a suspeitas contra ela.

O embaixador iraniano na AIEA, Kazem Gharib Abadi, negou que a inspetora tivesse sido presa e disse que estava autorizada a deixar o país, apesar das investigações em andamento.

De acordo com um acordo de 2015 sobre o programa nuclear iraniano entre Teerã e as grandes potências - fragmentado pela retirada dos Estados Unidos em maio de 2018 - os centros nucleares do Irã estão sujeitos a um regime de inspeção da AIEA.