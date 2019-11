Explosão deixa 35 pessoas presas dentro de mina na Alemanha

Pelo menos 35 funcionários de uma mina em Teutschenthal, no leste da Alemanha, foram resgatados após ficarem presos a 700 metros da superfície nesta sexta-feira, 8.



Segundo a polícia, os trabalhadores ficaram presos depois que a mina explodiu, às 9h. Um deles ficou gravemente ferido e foi encaminhado para um hospital da região. Não há informações sobre seu estado de saúde e sobre as causas da explosão.



Os funcionários que estavam no subterrâneo se refugiaram em um setor seguro da mina de Teutschenthal e receberam oxigênio.



Conforme o site de notícias Mitteldeutsche Zeitung, a mina, localizada nos arredores da cidade de Halle, foi fechada em 1982, mas está sendo usada como depósito de dejetos de outras minas. Cerca de 100 pessoas trabalham no local. / COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS