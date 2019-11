FMI vai liberar US$ 450 milhões para o Paquistão

O Paquistão vai receber em breve a segunda parcela de 450 milhões de dólares um empréstimo por parte do Fundo Monetário Internacional (FMI), de um total de 6 bilhões aprovados em julho.

O pagamento ainda precisa ser liberado pelo conselho administrativo do FMI, disse a instituição em um comunicado nesta sexta. Em julho, o Fundo já liberou 1 bilhão de dólares para o Paquistão.

O anúncio deste sexta-feira após uma missão do FMI em Islamabad para examinar a situação econômica do país após o lançamento do programa econômico, afirmou a instituição.