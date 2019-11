Os preços do petróleo tiveram leve alta nesta terça-feira, com um mercado pouco preocupado pelas palavras do presidente americano, Donald Trump, que descartou levantar totalmente as tarifas sobre a China.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em janeiro fechou a 62,51 dólares em Londres, uma alta de 0,4%.

Em Nova York, o barril americano de WTI para dezembro teve alta de 0,2%, a 57,24 dólares.