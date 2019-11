Lula, uma vida de glórias e dramas que se confundem com a história do Brasil

A vida do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é marcada por reviravoltas imprevisíveis que costumam se confundir com as da história do Brasil.

- 27 outubro de 1945: Nasce em uma família de agricultores pobres do nordeste, que emigra quando ele tinha 7 anos para o estado de São Paulo para tentar escapar da fome.

- 1975: Presidente do sindicato de metalúrgicos, setor onde trabalha desde os 14 anos.

- 1978-80: Lidera grandes greves no ABC paulista em plena ditadura (1964-1985) e é preso por um mês por seu papel no sindicato.

- 1980: Participa da fundação do Partido dos Trabalhadores (PT) e ajuda a criar a Central Única de Trabalhadores (CUT), que se torna a maior federação operária do Brasil.

- 1º de janeiro de 2003: Primeiro presidente brasileiro de origem operária. Reeleito em 2006, termina seu mandato em 2010 com mais de 80% de aprovação. Graças a seus programas sociais, 29 milhões de brasileiros saem da miséria, apesar de o país continua sendo muito desigual.

- 2005: a direção do PT é dissolvida depois do escândalo do "Mensalão".

- 4 de março de 2016: o juiz Sergio Moro ordena a condução coercitiva de Lula para prestar depoimento no marco da operação Lava Jato.

- 12 julho de 2017: Moro o condena a nove anos e meio de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, como beneficiário de um apartamento no balneário paulista do Guarujá oferecido pela construtora OAS em troca de sua mediação para obter contratos na Petrobras.

- Janeiro de 2018: Um tribunal de segunda instância (TRF4) eleva a pena a 12 anos e um mês de prisão.

- 7 de abril de 2018: Dois dias depois que Moro ordenar sua prisão, Lula se entrega à polícia no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e começa a cumprir sua sentença em Curitiba (sul).

- 31 de agosto de 2018: O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) invalida sua candidatura para as eleições presidenciais de outubro. No dia 11 de setembro, Lula é substituído por Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, como candidato do PT. Haddad é derrotado no segundo turno por Jair Bolsonaro.

- 23 de abril de 2019: O Superior Tribunal de Justiça (STJ, terceira instância) confirma o veredito contra Lula, mas reduz sua pena para 8 anos e 10 meses de prisão.

- 8 de novembro de 2019: Lula é libertado, após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que decidiu, por 6 votos a 5, que ninguém pode ser preso antes de esgotar os recursos nas quatro instâncias judiciais existentes no Brasil.