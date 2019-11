Ex-prefeito de NY 'vai fracassar' se disputar presidência, diz Trump

O presidente americano, Donald Trump, ironizou nesta sexta-feira (8) uma possível candidatura do "pequeno" bilionário e ex-prefeito nova-iorquino Michael Bloomberg, afirmando que "fracassará", caso se lance na disputa democrata para a eleição presidencial de 2020.

"Não tem a magia para se sair bem... O pequeno Michael vai fracassar", disse Trump aos jornalistas na Casa Branca, antes de partir para um comício de campanha no estado da Geórgia, sul dos EUA.

"Não tem ninguém com quem eu mais quisesse competir do que com o Pequeno Michael", completou.

Em março, Bloomberg anunciou que não se apresentaria, diante da quantidade de democratas na disputa e do risco de minar as chances do ex-vice-presidente Joe Biden.

Segundo fontes próximas ao empresário, citadas pelo jornal "The New York Times" e pela rede CNN, ele mobilizou seu pessoal para reunir as assinaturas necessárias para entrar com o pedido no estado do Alabama (sul), que exige que os candidatos se registrem até esta sexta no máximo.

"Não vai se sair bem, mas acho que realmente vai ferir Biden", disse Trump.

Bloomberg, de 77, foi prefeito de Nova York por 12 anos e fundou a agência de notícias financeiras que leva seu sobrenome. Segundo a Forbes, está em nono na lista dos mais ricos do mundo, com uma fortuna de 55,5 bilhões de dólares.

Ativo na luta contra a mudança climática, já havia considerado se candidatar como independente nas eleições presidenciais de 2016, mas renunciou por medo de dividir os democratas contra Trump.