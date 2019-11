Polícia britânica divulga nomes dos vietnamitas mortos em caminhão

A Polícia britânica divulgou, nesta sexta-feira (8), os nomes dos 39 corpos de vietnamitas encontrados no mês passado em um caminhão frigorífico no Reino Unido.

Muitos são da mesma região do Vietnã. Há dez jovens entre eles, incluindo um adolescente de 15 anos.

Foi na madrugada de 23 de outubro que a Polícia de Essex, região do sudeste do Reino Unido, descobriu os corpos sem vida dos migrantes, no veículo estacionado em uma área industrial de Grays, cerca de 30 quilômetros a leste de Londres.

Inicialmente, a Polícia sugeriu que as vítimas seriam de nacionalidade chinesa. Na sequência, várias famílias vietnamitas se apresentaram, temendo que seus familiares estivessem entre os mortos.

O contêiner que transportava os migrantes chegou de balsa ao porto de Purfleet, no estuário do Tâmisa, procedente de Zeebrugge, na Bélgica. A Polícia entrou em cena uma hora depois, alertada pelos serviços de emergência.