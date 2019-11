Ainda não concordei com reversão de tarifas sobre produtos da China, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira que ainda não está de acordo com a reversão de tarifas sobre produtos da China. Em declaração a repórteres na Casa Branca antes de uma viagem, Trump disse que o acordo pode ocorrer, mas voltou a insistir que Pequim deseja isso mais do que ele.



O líder americano comentou que a China quer uma reversão parcial das tarifas, para fechar a fase 1 do acordo comercial bilateral. Ainda segundo Trump, o acordo, caso concretizado, poderia ser assinado por ele e pelo presidente chinês, Xi Jinping, em Iowa.



Trump ainda voltou a negar qualquer irregularidade nos contatos que teve com o presidente da Ucrânia. Na próxima semana, a Câmara dos Representantes começará sessões públicas do processo de impeachment que conduz contra o presidente, com a alegação de que ele teria usado o cargo para tentar prejudicar um potencial concorrente eleitoral, o ex-vice-presidente Joe Biden.