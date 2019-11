Comunicado do Business Wire :National Investment Exchange LLC

O token da nossa moeda AIS-X (https://ais-ex.com/) (operado por NIEX LLC), o token AIS, foi lançado na plataforma turbo de lançamento IEO da BitForex no dia 15 de agosto e esgotou em apenas 6 minutos. Posteriormente, foi listada em 21 de agosto e logo após uma semana seu valor subiu 10.0, o que o tornou o número 1 na categoria de ranking de "aumento de valor". (Mais de 8.0 até 25 de outubro)

https://twitter.com/bitforexcom/status/1169092431196721152

A AIS-X abriu para venda com alguns pares de BTC. A programação é a seguinte:

-- 29/10/2019 18h (GMT+8) : Par BTC/TUSD aberto

-- 05/11/2019 18h (GMT+8) : Pares ETH/TUSD e XRP/TUSD abertos

A AIS-X se associou com a KYC-Chain para aprimorar seu sistema de autenticação de KYC (Know Your Customer).

SelfKey (um serviço oferecido pela KYC-Chain) é uma solução de identidade digital de última geração que permite aos usuários armazenar e gerenciar documentos de identidade, Ethereum e tokens ERC-20 com mais segurança do que nunca.

Normalmente, os dados são armazenados em servidores vulneráveis a hacks e violações de dados. Em contraste, SelfKey opera localmente, o que significa que seus dados são armazenados no dispositivo. Portanto, mesmo nas ocasiões improváveis em que os servidores da SelfKey são hackeados, seus dados não são afetados.

Além disso, a AIS-X se juntou à TomoChain e gerou seus tokens AIS com o padrão TRC21. Ao utilizar TomoChain, os usuários de tokens AIS podem desfrutar dos benefícios da tecnologia superior da plataforma blockchain da TomoChain que fornece alta segurança, 2000 TPS, confirmação de bloco de 2 segundos e custo quase zero.

A AIS-X coloca a segurança e a conveniência do usuário em primeiro lugar, o que a torna especial no mercado competitivo de câmbio de criptomoedas.

Sobre a AIS-X

Embora o serviço principal da AIS-X seja a troca de criptomoedas, a empresa também oferece um conjunto abrangente de outros serviços. Por exemplo, planejamos implementar um concierge de IA que ajudará o usuário a estimar a evolução dos preços e a fazer seus próprios planos de investimento. (https://www.youtube.com/watch?v=ehin28Ngjns)

Além disso, os investidores da AIS-X (titulares de token AIS) não apenas lucrarão com os ganhos de criptomoeda, mas também com nosso investimento na mineração real de recursos subterrâneos (p. ex., metal).

-- Câmbio: https://ais-ex.com/

-- Site oficial: https://ais-x.io

Conecte-se conosco via redes sociais

-- Telegram oficial: https://t.me/aisofficial

-- Twitter oficial: https://twitter.com/aisx_official

-- Facebook oficial: https://www.facebook.com/AISXOFFICIAL

Para perguntas sobre este comunicado de imprensa National Investment Exchange LLC (NIEX LLC) Ryosuke Hagiwara Endereço: 3rd Khoroo Usnii Street-1, Royal Plaza Building, Sukhbaatar, Ulaanbaatar, Mongólia TEL: +81-90-8875-5597 E-mail: ais-support@ais-x.io

