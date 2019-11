O exército iraniano derrubou nesta sexta-feira um drone "não identificado" na região de Bandar-é Mahchahr, um porto do sudoeste do Irã, na costa do Golfo, informou a agência iraniana Isna.

O aparelho fou derrubado com a ajuda de um sistema de mísseis Mersad quando sobrevoava o território iraniano, afirmou a agência Tasnim, ligada aos ultraconservadores.