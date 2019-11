Comissão Europeia não acredita que Trump vai impor novas tarifas a carros da UE

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, está convencido de que o governo dos Estados Unidos não vai impor novas tarifas aos automóveis que importa da Europa.

"Trump vai criticar um pouco, mas não haverá tarifa (suplementar) sobre os automóveis", afirmou Juncker em uma entrevista ao jornal alemão Suddeutsche Zeitung.

O governo dos Estados Unidos deve decidir nos próximos dias se aumenta as tarifas sobre os carros e componentes procedentes da União Europeia (UE).

Em maio, Trump adiou a decisão em seis meses.

Se adotadas, as medidas afetarão sobretudo as montadoras alemãs, como Volkswagen, BMW ou Daimler.

No dia 3 de novembro, o secretário americano do Comércio, Wilbur Ross, deu a entender que Washington talvez não precise impor novas tarifas sobre as importações de automóveis.

"Esperamos que as negociações que mantemos com as empresas sobre seus planos de investimento apresentem frutos suficientes para que não seja necessário aplicar novas tarifas", declarou Ross ao canal Bloomberg.