Placido Domingo, acusado de assédio sexual, cancela apresentação em Tóquio antes das Olimpíadas

O tenor espanhol Plácido Domingo, acusado por 20 mulheres de assédio sexual, cancelou uma apresentação prevista para abril de 2020 no Japão, antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

"Após uma reflexão madura, tomei a decisão de não participar no Kabuki-Opera pela complexidade do projeto", afirmou Domingo em um comunicado divulgado pelo Comitê de Organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio.

O tenor declarou que espera ter condições de se apresentar no futuro ao lado de artista do Kabuki (forma de teatro japonês) e destacou que a "fusão entre duas tradições teatrais significa a união de duas culturas no mesmo palco, em perfeita harmonia com o espírito dos Jogos Olímpicos".

O comunicado não faz referência às acusações de assédio sexual contra o artista de 78 anos, mas Domingo já foi obrigado a cancelar vários concertos, sobretudo nos Estados Unidos, e a presença em uma cerimônia de premiação.

Em outubro, Placido Domingo abandonou a direção da Opera de Los Angeles, função que ocupava desde 2003.

"As recentes acusações feitas contra mim na imprensa criaram uma atmosfera em que vi comprometida minha capacidade de servir a esta companhia que tanto amo", escreveu na ocasião em um comunicado.

De acordo com uma reportagem publicada em agosto pela agência Associated Press, nove mulheres afirmam que foram assediadas pelo artista no fim dos anos 1980.

A Associated Press publicou uma segunda investigação em 7 de setembro e afirmou que outras 11 mulheres faziam acusações no mesmo sentido.

Plácido Domingo desistiu de se apresentar na Metropolitan Opera de Nova York. A orquestra da Filadélfia e a ópera de San Francisco cancelaram suas apresentações previstas para a atual temporada e a ópera de Dallas cancelou um concerto programado para março de 2020.

Apesar de sua carreira parecer encerrada nos Estados Unidos, Domingo continua atuando na Europa: em outubro ele se apresentou em Zurique e Moscou.