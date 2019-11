Facebook revela plano contra desinformação nas eleições dos EUA

O Facebook revelou nesta quinta-feira um plano para "proteger o processo democrático" nas eleições americanas de 2020, especialmente através da luta contra a desinformação e ameaça de interferência estrangeira utilizando a rede social.

O gigante das redes sociais, que teria sido veículo de tais interferências nas eleições americanas de 2016, prevê proteger melhor as contas de candidatos e políticos eleitos, assim como reforçar a transparência ao informar quem controla as páginas com conteúdo político.