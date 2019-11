EUA garante que não está roubando petróleo sírio

O Pentágono garantiu que os Estados Unidos não estão roubando petróleo da Síria, apesar de as tropas americanas se manterem no leste do país para proteger os campos petrolíferos.

"Os Estados Unidos não estão se beneficiando de tudo isto, os lucros estão voltando para as FDS", disse o porta-voz do Pentágono Jonathan Hoffman, referindo-se às Forças Democráticas Sírias, os curdos que lutaram com os americanos contra o grupo extremista Estado Islâmico (EI).

O objetivo é "dar aos curdos na região, às forças das FDS, uma fonte de receita e a possibilidade de aumentar o poder em sua campanha militar contra o EI", disse em entrevista coletiva.

"Portanto, é para evitar que o EI tenha acesso e também para permitir que os curdos e as FDS controlem" o petróleo.

Quando o EI controlou esses campos petrolíferos em 2015, o grupo extremista extraiu 45.000 barris por dia, com uma receita de 1,5 milhão de dólares diários que lhes permitiu financiar seus ataques no país e no exterior, lembrou o vice-almirante William Byrne, do Estado maior dos Estados Unidos.

"Não permitiremos que isso volte a acontecer", acrescentou.