Comunicado do Business Wire :China Hi-Tech Fair

Ecoando a estratégia nacional de construção da Área da Grande Baía, abrangendo Guangdong, Hong Kong e Macau, em um centro internacional de inovação em ciência e tecnologia, a 21a China Hi-Tech Fair (CHTF2019) será realizada de 13 a 17 de novembro de 2019 em Shenzhen, destacando as realizações e os potenciais de inovação tecnológica na Área da Grande Baía com o tema "Revigorando a Área da Grande Baía por meio de Abertura e Inovação".

Desde sua criação em 1999, a CHTF se tornou uma importante exposição de ciência e tecnologia que reúne recursos mundiais de inovação. 2019 marca o primeiro ano da estratégia de desenvolvimento da Área da Grande Baía, de modo que a CHTF2019 concederá toda a vantagem à sua plataforma para atrair mais expositores e visitantes da Área, promover efetivamente a cooperação tecnológica e econômica regional bem como fortalecer a comunicação entre jovens empresários de Shenzhen e Hong Kong.

A CHTF2019 terá 23 zonas temáticas que cobrem todas as indústrias de tecnologia. Entre elas, a Zona de Exposição da Área da Grande Baía será uma importante zona para destacar novas oportunidades ao desenvolvimento da sinergia regional. Até agora, delegações de expositores de Guangdong, Hong Kong, Macau e Shenzhen confirmaram sua participação. Várias empresas multinacionais e empresas líderes na área estarão presentes, incluindo o Instituto Conjunto Internacional de Pesquisa da China e Singapura, o Instituto de Pesquisa de Ciência e Tecnologia Aplicada de Hong Kong, o Conselho de Desenvolvimento Comercial de Hong Kong e a Agência de Guangdong do Governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong.

Além disto, vários fóruns serão realizados simultaneamente com a Feira. Um dos fóruns de inovação tecnológica com temas na Área reunirá representantes das áreas da baía, pesquisadores e economistas em 13 de novembro a fim de discutir a inovação e a cooperação futuras na Área. Entre os palestrantes estarão Wang Yiming, Diretor Adjunto do Centro de Pesquisa de Desenvolvimento do Conselho de Estado da China; Ba Shusong, Economista Chefe da Associação Bancária da China; David Nguyen, Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Accenture Labs - Shenzhen.

Outros palestrantes ilustres dos fóruns incluem Joseph Sifakis, cientista de computação e vencedor do Prêmio Turing de 2007; Yan Lida, Presidente do Grupo de Negócios Empresariais da Huawei; Erwin Neher, Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina; Chen Liming, Presidente da IBM na região da Grande China.

