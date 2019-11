Rei da Arábia Saudita se reúne com diretora da CIA

O rei Salman, da Arábia Saudita, se reuniu com a diretora da CIA nesta quinta-feira (07), após três pessoas serem acusadas nos Estados Unidos por fornecerem a Riade informações sobre usuários do Twitter críticos à família real saudita.

"O soberano saudita e Gina Haspel discutiram uma série de assuntos de interesse comum", informou a agência de notícias oficial saudita SPA.

A reunião aconteceu em Riade, na presença de diversos funcionários sauditas, entre eles o ministro das Relações Exteriores, o príncipe Fayçal Bin Farhane e o chefe de inteligência Jaled al Humaidan.

A justiça dos Estados Unidos informou que os três acusados são dois ex-funcionários do Twitter, um americano e um saudita, assim como outro cidadão acusado de ter atuado como intermediário na transferência de dados dos usuários da rede social para a família real saudita.

De acordo com funcionários dos EUA, a CIA declarou o príncipe herdeiro saudita Mohamed bin Salmán como responsável pelo assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi, crítico do regime.

O jornalista, ativo no Twitter, foi assassinado e desmembrado no consulado saudita de Istambul no dia 2 de outubro de 2018.

Embora reconheça sua responsabilidade como líder da Arábia Saudita, o príncipe Mohamed nega ter sido informado antes da operação que levou assassinato de Khashoggi.