Comunicado do Business Wire :SpeeDx Pty. Ltd.

A SpeeDx Pty. Ltd. e o QuantuMDx Group Ltd. anunciaram hoje uma colaboração com a Fundação para Novos Diagnósticos Inovadores (FIND). A organização global sem fins lucrativos promove o desenvolvimento e a entrega de diagnósticos para combater as principais doenças que afetam as populações mais pobres do mundo. O projeto de colaboração avaliará a viabilidade do desenvolvimento de testes de baixo custo no ponto de atendimento ao paciente para infecções sexualmente transmissíveis comuns (IST). O SpeeDx usará sua tecnologia patenteada PlexPCR® para desenvolver testes multiplex para IST comuns, incluindo gonorreia e Mycoplasma genitalium (Mgen), para serem executados no dispositivo Q-POCTM da QuantuMDx.

"Estamos entusiasmados com esta colaboração com a QuantuMDx e com o potencial de expandir o acesso a opções de teste de alta qualidade para as áreas do mundo realmente necessitadas", disse a Dra. Elisa Mokany, fundadora e diretora de Tecnologia da SpeeDx. "Os pacientes no mundo todo já estão se beneficiando das informações clinicamente relevantes fornecidas pelos testes da SpeeDx, mas sabemos que as plataformas e processos atuais em uso para executar esses testes não se traduzem prontamente em todas as regiões do mundo."

O Q-POCTM da QuantuMDx é um sistema de amostra por resposta, baseado em microfluídica, operado por bateria, para testes moleculares de baixo custo usando PCR rápida seguido de detecção por microarranjo.

"A QuantuMDx está sempre buscando expandir o portfólio de testes de diagnóstico disponíveis na plataforma Q-POCTM e essa colaboração com a SpeeDx é uma escolha óbvia, dada a compatibilidade comprovada de sua química robusta em uma variedade de tecnologias de plataforma", disse Jonathan O'Halloran, diretor Científico do QuantuMDx Group. "Temos um objetivo comum de melhorar o padrão de assistência médica no mundo inteiro. Essa parceria vai acelerar nossos esforços e combinar nosso dispositivo padrão de atendimento médico com a tecnologia de teste de classe mundial da SpeeDx."

A SpeeDx comercializou uma série de testes, principalmente para infecções sexualmente transmissíveis, que são utilizados na Europa, Austrália e Nova Zelândia. Os principais testes de ResistancePlus® para Mgen e gonorreia, que incluem marcadores de resistência/suscetibilidade a antibióticos, moldaram as diretrizes de gerenciamento de pacientes no mundo todo, fornecendo opções de terapia guiada por resistência aos médicos e permitindo um melhor atendimento aos pacientes, promovendo a administração de antimicrobianos. O ResistancePlus® GC recebeu recentemente a designação "FDA Breakthrough" para acelerar o processo de liberação para uso nos EUA e os ensaios clínicos do ResistancePlus® MG estão quase concluindo com o lançamento esperado nos EUA no início de 2020.

Sobre a SpeeDx

A SpeeDx desenvolveu um portfólio de testes de diagnóstico molecular, principalmente para doenças infecciosas, que fornece recursos de identificação e orientação terapêutica. A empresa está sediada na Austrália, com escritórios em Austin (EUA) e Londres (Inglaterra) e distribuidores em toda a Europa. A SpeeDx é especializada em soluções de diagnóstico molecular que vão mais além da simples detecção para oferecer informações abrangentes para um melhor gerenciamento do paciente. A inovadora tecnologia de reação em cadeia da polimerase em tempo real (qPCR) tem impulsionado as estratégias de priming e detecção multiplex líderes de mercado. Os portfólios de produtos enfocam o diagnóstico multiplex para infecções sexualmente transmissíveis (IST), marcadores de resistência a antibióticos e doenças respiratórias. Para mais informações sobre a SpeeDx, acesse: https://plexpcr.com

Sobre o QuantuMDx Group

O QuantuMDx Group é uma empresa multinacional com uma visão global de capacitar o mundo para controlar e erradicar doenças, tornando universalmente acessíveis as tecnologias de diagnóstico transformadoras e de qualidade no ponto de atendimento ao paciente. O principal dispositivo da empresa, o Q-POC?, é um analisador de DNA de última geração que fornece toda a potência de um laboratório de diagnóstico molecular em um sistema de desktop portátil, acessível e simples de usar. O Q-POC? oferece uma verdadeira análise de coleta de amostras para resposta em minutos, em configurações descentralizadas. Com sede no Reino Unido, a QuantuMDx possui operações e parcerias estratégicas nos Estados Unidos, Ásia, Europa e África - mantendo-a na vanguarda do diagnóstico molecular. Para mais informações, acesse: www.quantumdx.com: https://quantumdx.com/

