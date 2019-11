Holanda: Dezesseis imigrantes são achados em caminhão

Dezesseis migrantes, entre eles quatro menores, foram encontrados com vida escondidos dentro de um caminhão que se preparava para embarcar em um ferry na cidade de Ijmuiden, na Holanda, em direção à Inglaterra.



O caminhão transportava peças de automóveis, entre as quais os imigrantes se escondiam. O motorista, um turco de 45 anos, apresentou-se aos agentes de segurança antes de embarcar no ferry, afirmando ter ouvido ruídos na traseira do veículo. (Com agências internacionais)







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.