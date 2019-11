UE e EUA preocupados após incidente com inspetora da AIEA no Irã

A União Europeia (UE) está preocupada com o incidente que ocorreu com uma inspetora da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) no Irã, que retirou seu credenciamento.

"Pedimos ao Irã que garanta que os inspetores da AIEA possam realizar seu trabalho corretamente", disse um representante da UE durante uma reunião do Conselho de Governadores da AIEA em Viena.

As autoridades iranianas explicaram em comunicado divulgado na quinta-feira que um alarme foi ativado no controle de entrada da fábrica de Natanz, na visita de uma inspetora, sugerindo que ela poderia estar de posse de "um produto suspeito".

"Consequentemente, a entrada da inspetora nas instalações foi proibida e sua credencial foi retirada", acrescentaram, sem esclarecer se ela realmente carregava algum produto ou objeto que justificasse essa medida.

Em um tom mais forte, a missão dos Estados Unidos na AIEA chamou o ato de "provocação escandalosa".

"Todos os membros do Conselho devem indicar claramente que esses fatos são inaceitáveis", disse a embaixadora americana, Jackie Wolcott.

Os 35 membros da Assembleia de Ministros da AIEA participaram de uma reunião dedicada ao Irã na quinta-feira.

A agência da ONU, que supervisiona as atividades nucleares do Irã com controles e inspeções, ainda não reagiu oficialmente a esse incidente.

As inspeções são um pilar do acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano assinado em 2015 por Teerã e pela comunidade internacional.

Os Estados Unidos se retiraram unilateralmente deste acordo em 2018 e, desde então, Teerã tem reduzido gradualmente seus compromissos.