Estado Islâmico busca se implantar na ex-URSS a partir do Afeganistão

O grupo Estado Islâmico (EI) tenta se estabelecer na ex-União Soviética, em particular na Ásia Central, a partir do Afeganistão, afirmou nesta quinta-feira o chefe da FSB, a inteligência russa, após um ataque no Tadjiquistão atribuído aos jihadistas.

"Observamos um aumento nas atividade das unidades de EI no Afeganistão", explicou Alexandre Bortnikov em uma reunião dos chefes dos serviços de segurança da Comunidade de Estados Independentes (CEI), realizada em Tashkent, Uzbequistão.

"Seu objetivo é criar uma base sólida para organizar uma expansão através da CEI. Seus atores devem ser combatentes das repúblicas da Ásia Central que já têm experiência em combate", acrescentou, citado pela agência estatal TASS.

Segundo ele, o ramo do EI, "Wilayah Khorasan [que opera no Afeganistão], também está estreitamente ligado a outros dois grupos jihadistas, o Jamaat Ansarullah e o Movimento Islâmico do Turquestão Oriental".

Essas declarações ocorreram após a morte de 17 supostos jihadistas, um policial e um militar tadjiques durante um ataque a guardas de fronteira no Tajiquistão, perto da fronteira com o Uzbequistão.

Segundo as autoridades tadjiques, os atacantes eram membros do EI que chegaram três dias antes do Afeganistão. Até agora, o ataque não foi reivindicado.

Desde sua independência, o Tajiquistão enfrentou uma multidão de movimentos armados islâmicos.

A ascensão do islamismo radical também é motivo de grande preocupação para os outros quatro países muçulmanos da Ásia Central, Quirguistão, Cazaquistão, Turcomenistão e Uzbequistão.

Segundo os serviços de segurança russos, entre 2.000 e 4.000 cidadãos da Ásia Central se uniram às organizações jihadistas no Iraque e na Síria, tanto o EI quanto o ramo sírio da Al Qaeda.