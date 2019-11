Ataque de huthis mata seis pessoas no sudoeste do Iêmen

Quatro civis e dois combatentes foram mortos nesta quinta-feira em um ataque de rebeldes huthis contra um depósito de armas das forças pró-governo no sudoeste do Iêmen, informaram fontes oficiais e médicas.

O ataque, que não foi reivindicado pelos huthis, também danificou um hospital administrado pelo Médicos Sem Fronteiras (MSF), que teve que suspender suas atividades. A equipe médica não ficou ferida.

O ataque acontece em um período de relativa calma no conflito devastador que opõe rebeldes huthis e forças do governo desde 2014.

Os rebeldes lançaram drones e mísseis simultaneamente contra um depósito de armas em Mokha, ao sul de Hodeida, segundo um oficial militar iemenita.

Uma fonte médica local disse à AFP que seis pessoas, quatro civis e dois combatentes, morreram no ataque e que outras 26, muitas delas civis, ficaram feridas.

De acordo com várias organizações humanitárias, o conflito no Iêmen matou dezenas de milhares de pessoas, principalmente civis, desde a intervenção da Arábia Saudita à frente de uma coalizão militar para apoiar o governo do Iêmen diante do avanço dos houthis em 2015.

Aproximadamente 3,3 milhões de pessoas permanecem deslocadas e 24,1 milhões, mais de dois terços da população, precisam de assistência, segundo a ONU, que a define periodicamente como a pior crise humanitária do mundo.