China e Estados Unidos concordaram com um plano para retirar progressivamente as tarifas aplicadas mutuamente em função do avanço das negociações comerciais avancem, anunciou o ministério chinês do Comércio.

"Os líderes negociadores das duas partes concordaram em retirar as tarifas adicionais por etapas, à medida que aconteçam progressos para chegar a um acordo sobre o conflito comercial", afirmou o porta-voz do ministério, Gao Feng.