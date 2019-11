Comunicado do Business Wire :Zoho Corporation

A Zoho Corporation, uma empresa global de capital fechado que oferece o mais amplo pacote de aplicativos empresariais do mercado, tem a satisfação de anunciar hoje outro marco para a empresa: 50 milhões de usuários corporativos. Essa notícia chega no momento em que a Zoho apresenta um considerável crescimento. A empresa possui agora 10 centros de dados em diferentes regiões do mundo, dando suporte a mais de 45 aplicativos que ajudam empresas localizadas em mais de 180 países. Com o recente lançamento do Catalyst, a Zoho continua sendo um importante ator no espaço de desenvolvimento, oferecendo aplicativos sem código, com pouco código e de código para profissionais. Como cada vez mais pessoas em todo o mundo recorrem à Zoho para suas necessidades de negócios, a empresa está redobrando seus esforços para oferecer a melhor e mais unificada plataforma, serviços e aplicativos do mercado.

Com isso em mente, a Zoho reformulou do zero a arquitetura de sua plataforma de colaboração em conteúdo, otimizando-a para equipes e empresas. Agora, o WorkDrive proporciona a gestão subjacente de documentos para todos os aplicativos empresariais da Zoho, permitindo busca unificada, armazenamento único, integração contextual e diversos outros recursos verticalmente integrados. As empresas passaram a ir além do armazenamento atualmente e precisam de soluções empresariais em áreas como segurança multinível, conformidade e controle de auditorias. A unidade de trabalho não é mais o indivíduo, mas a equipe. Compartilhar e colaborar devem ser atividades implícitas em fluxos de trabalho e processos corporativos, e não agregadas a soluções que tenham sido originadas como modelos voltados a consumidores e indivíduos. O WorkDrive é integrado às camadas da plataforma, serviços e aplicativos da pilha de tecnologia Zoho, incorporando recursos como detecção de vírus, codificação, processamento de imagens e outras ferramentas de inteligência artificial (IA) no contexto de negócios apropriado.

"Uma plataforma de colaboração de conteúdo deve compreender o contexto dos documentos que armazena. Uma proposta pode se tornar um contrato de vendas e depois, um acordo de nível de serviço. Nesse caso, o engajamento do cliente passou da prospecção a vendas para a gestão de serviços. Ao compreender a conexão entre esses documentos - daí seu contexto subjacente -, uma plataforma de colaboração de conteúdo pode conectar e engajar as pessoas relevantes do processo", explicou Vijay Sundaram, diretor de estratégia da Zoho. "O WorkDrive cria um sistema único e comum de arquivos para todos os processos empresariais para que seja mais fácil compreender e preservar o contexto de negócios, tornando o sistema significativamente mais valioso para o cliente. Esse tipo único de solução só pode ser proporcionada por um fornecedor que também ofereça aplicativos empresariais."

A Zoho também anuncia seu aprimorado pacote de aplicativos de produtividade Workplace, que inclui Cliq, Notebook, Connect, Writer, Sheet, Show, Showtime, Mail, Meeting e WorkDrive. Entre outros novos recursos, o Workplace apresenta agora um painel integrado de aplicativos com widgets personalizáveis que exibem informações de cada um dos nove aplicativos do pacote. Eis alguns destaques do WorkDrive e do pacote aprimorado Workplace:

WorkDrive para melhor gestão e colaboração entre equipes

-- O WorkDrive já inclui um pacote Zoho Office (Writer, Sheet e Show).

-- O WorkDrive introduz a solução Team Folders, um espaço de trabalho compartilhado com permissões baseadas no papel dos integrantes para proporcionar colaboração e armazenamento entre as equipes.

-- O WorkDrive executa varredura contra vírus, codificação e aceleração WAN na plataforma, fortalecendo todos os serviços e aplicativos Zoho nela executados.

-- O WorkDrive introduz serviços de conversão de imagem, vídeo e documentos.

-- O WorkDrive está integrado ao Zia, o assistente de IA da Zoho, proporcionando busca integrada e funcionalidade OCR em aplicativos como o Zoho Notebook.

-- O WorkDrive oferece análises avançadas, administração de dados e controles granulares de dados a administradores.

-- O WorkDrive possui um avançado recurso de compartilhamento externo de arquivos, permitindo que os usuários colaborem com partes interessadas externas, mantendo sempre o controle sobre os arquivos.

-- Os usuários externos com permissão para edição podem adicionar arquivos a uma pasta compartilhada ou editar os arquivos do Zoho Office Suite que tenham sido compartilhados.

-- O WorkDrive oferece às empresas avançados recursos de gestão de equipes, permitindo que os administradores gerenciem as configurações para equipes e para suas pastas.

Um novo Workplace para uma nova força de trabalho

-- O Zoho Sheet está integrado ao Zia, o assistente de IA da Zoho, proporcionando aos clientes percepções automáticas sobre seus dados, limpeza de dados e até mesmo a capacidade de ler tabelas de dados com imagens e convertê-las em planilhas.

-- O Zoho Cliq permite que os usuários desenvolvam bots, personalizem ações de mensagem, comandos e programadores que se conectam a outras ferramentas no local de trabalho para centralizar e consolidar dados.

-- O Zoho Writer dá às empresas o poder de criarem documentos com campos que podem ser preenchidos. Elas podem publicar esses documentos como formulários na web para coletar respostas ou gerar documentos agrupados (docx ou PDF). Os usuários podem entregar os documentos agrupados por e-mail ou enviar o documento preenchido para assinatura.

-- O Zoho ShowTime oferece treinamento sob demanda com solicitações de suporte e certificados de conclusão de curso, permitindo que os instrutores cheguem a clientes em diversos fusos horários e proporcionem aprendizagem flexível.

-- O Zoho Mail oferece retenção de e-mail e descoberta eletrônica, permitindo que os administradores retenham e-mails de toda a organização por um período específico, pesquisem facilmente entre os e-mails retidos e recuperem informações relevantes.

-- O Zoho Notebook é aprimorado pelo Zia, o assistente de IA da Zoho. Os usuários podem usar o recurso Ask Zia para salvar conteúdo no Notebook, pesquisar notas, definir lembretes e compartilhar notas com comandos de voz.

-- O Zoho Meeting recebeu novos controles de moderação, inclusive a capacidade de bloquear reuniões, alternar apresentadores, silenciar ou excluir participantes.

Declarações de clientes

"A Expect Best é uma agência de desenvolvimento web e marketing digital com mais de 300 clientes. Dessa forma, precisamos nos manter sempre organizados, eficientes e com a capacidade de trabalhar com nossos clientes em todos os estágios dos projetos. O Workdrive da Zoho nos permitiu tudo isso e muito mais", declarou Alex Dibben, diretor geral da Expect Best Ltd. "Começamos com o Zoho One e ficamos impressionados com como ele ajudou nossos negócios. É por isso que decidimos integrar também o Workdrive. O Workdrive nos deu muito espaço de armazenamento e elevou nossa capacidade de trabalhar facilmente com muitos clientes e seus projetos."

"Antes do Workdrive, tínhamos dificuldade para gerenciar arquivos de clientes e coordenar programas internos e externos, e também usávamos diversas plataformas, o que afetava nossa capacidade de colaboração e reduzia a segurança", comentou Bob Sullivan, cofundador da Vector Solutions. "Quando adotamos o WorkDrive, a Zoho nos mostrou como um aplicativo pode alterar muito nossa eficiência. Um dos aspectos favoritos é poder criar pastas onde nossos clientes podem ver apenas seus documentos seguros, ao passo que nós podemos ver tudo de todos os clientes. Isso melhorou muito nossa capacidade de colaboração e trabalho."

Preço e disponibilidade

O WorkDrive está disponível pelo preço inicial de US$ 2 por usuário/mês. O Zoho Workplace está disponível pelo preço inicial de US$ 3 por usuário/mês.

Sobre a Zoho

Com mais de 45 aplicativos em quase todas as principais categorias de negócios - entre elas, vendas, marketing, suporte ao cliente, contabilidade e operações administrativas - e diversas ferramentas de produtividade e colaboração, a Zoho Corporation é uma das empresas de software mais prolíficas do mundo.

A Zoho Corporation é uma empresa de capital privado e lucrativa que conta com mais de oito mil funcionários. A Zoho tem sede em Austin, Texas, com sede internacional em Chennai, Índia. Ela possui outros escritórios nos Estados Unidos, Índia, Japão, China, Singapura, México, Austrália, Países Baixos e Emirados Árabes Unidos.

A Zoho respeita a privacidade dos usuários e não tem um modelo de receita publicitária em qualquer parte de seus negócios, nem mesmo em seus produtos gratuitos. Mais de 50 milhões de usuários em todo o mundo, em centenas de milhares de empresas, contam com a Zoho diariamente para administrarem seus negócios, inclusive a própria Zoho. Para saber mais, acesse www.zoho.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Sandra Lo Relações Públicas da Zoho Corporate 1-925-924-9500 slo@zohocorp.com

