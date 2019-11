Wall Street fecha sem direção definida

As ações de Wall Street estavam sob pressão na quarta-feira, com os investidores aguardando progressos concretos nas negociações comerciais Estados Unidos-China, enquanto as ações ligadas ao petróleo caíram.

Comentários otimistas de autoridades americanas e chinesas elevaram os índices americanos para recordes nas últimas sessões.

Entretanto, os investidores continuam inquietos com a falta de progresso tangível depois que os dois lados anunciaram um acordo verbal preliminar sobre comércio no mês passado e Washington adiou os aumentos de tarifas.

Nesta quarta-feira, notícias de que os Estados Unidos e a China podem adiar uma reunião para formalizar o acordo irritou os investidores.

O Dow Jones Industrial Average terminou praticamente estável, a 27.492,56 unidades. O índice ampliado S&P; 500 subiu 0,1%, a 3.076,78, enquanto o tecnológico Nasdaq Composite Index caiu 0,3%, a 8.410,63.