Dezesseis migrantes são encontrados em caminhão na Holanda

Dezesseis migrantes, entre eles quatro menores, foram encontrados com vida escondidos dentro de um caminhão que se preparava para embarcar em um ferry para a Inglaterra a partir de uma cidade da Holanda, informou nesta quarta a polícia holandesa.

A polícia "descobriu 16 estrangeiros em um caminhão em IJmuiden", cidade portuária situada na costa oeste da Holanda, declarou em um comunicado.

O caminhão transportava peças de automóveis, entre as quais os estrangeiros se escondiam. O motorista do caminhão, um cidadão turco de 45 anos, se apresentou ante os agentes de segurança antes de embarcar no ferry, afirmando ter ouvido barulhos na traseira do veículo, informaram as autoridades.

As forças de ordem descobriram no caminhão quatro meninos menores de idade, uma mulher e 11 homens de diferentes nacionalidades. O motorista foi detido por tráfico de pessoas, disse a delegacia.

Em 23 de outubro, 39 migrantes foram encontrados mortos em um caminhão frigorífico perto de Londres, um drama que provocou um protesto internacional e pôs em evidência as rotas migratórias clandestinas muito organizadas na Europa.

Na Grécia, 41 migrantes foram descobertos com vida em um caminhão frigorífico, informou a polícia grega nesta segunda-feira.