Um premiê iraquiano de mãos atadas diante da pressão das ruas e do Irã

Em meio à crise social mais grave que o Iraque atravessa desde a queda de Saddam Hussein em 2003, o primeiro-ministro do país perde a cada dia força e margem de manobra, em função dos protestos e da pressão direta e indireta do Irã - afirmam especialistas ouvidos pela AFP.

Há um ano, Adel Abdel Mahdi, um político independente, sem partido e sem um grande apoio popular, chegava ao poder, graças a uma aliança improvável e frágil com o líder populista xiita Moqtada Sadr e com o líder dos paramilitares pró-Irã no Parlamento, Hadi al-Ameri.

Abdel Mahdi parecia ser o homem que gerava o consenso: merecia a aprovação da maior autoridade xiita do país, o aiatolá Ali Sistani, e era aceito de forma tácita pelos dois países que mais influência têm no Iraque: Irã e Estados Unidos.

Desde que assumiu o cargo, porém, o premiê disse que tinha sua carta de renúncia preparada e "no bolso".

Contra qualquer prognóstico, Abdel Mahdi sobreviveu ao verão iraquiano, um período marcado por manifestações, com frequência violentas, mas é difícil que saia ileso do movimento popular de protesto que brotou de forma espontânea no início de outubro.

Composto em sua maioria por jovens desempregados, os manifestantes pedem trabalho e melhores serviços públicos, além de denunciarem a corrupção. Dezenas deles morreram nas mãos de franco-atiradores que o Estado garante desconhecer e não poder identificar.

Como explicaram à AFP autoridades do governo que preferiram não ser identificadas, Abdel Mahdi redigiu seu discurso de renúncia no calor dos protestos e tinha a intenção de ler o texto ao vivo em pronunciamento pela televisão.

Isso foi algo que nunca aconteceu. Em vez disso, os iraquianos ouviram na televisão pública, de madrugada, um discurso sóbrio, no qual propunha alguns benefícios sociais pontuais. Isso apenas multiplicou a indignação nas ruas.

- "De mãos atadas" -

O primeiro-ministro estava disposto a deixar o cargo, "mas teve de ficar por diferentes pressões", disseram as autoridades ouvidas pela AFP.

"Têm as mãos atadas pelos partidos políticos que o levaram ao poder", afirmou outra fonte ligada ao governo, explicando que, por isso, agora adotou um tom mais duro em relação aos manifestantes que pedem "a queda do regime".

Seus aliados, a maioria muito próxima do Irã, explicam que sua saída levaria ao caos. O próprio premiê afirmou que continuará no comando do país para evitar um desastre político e econômico.

O chefe de governo pediu aos manifestantes que "voltem à sua rotina" e parem de "ser usados como escudos humanos". Dez civis foram mortos a tiros nos protestos nos últimos três dias.

"Está fechado em uma bolha. Disseram a ele que as manifestações são um complô contra seu governo e que tem de permanecer no poder e ele acreditou nisso", contou uma das fontes ouvidas pela AFP.

Além disso, perdeu um aliado no caminho - o presidente da República, Barham Saleh, segundo pessoas mais próximas.

"Saleh foi o primeiro a sugerir que tinha que encontrar uma alternativa a Abdel Mahdi", relatam as autoridades entrevistadas pela AFP.

"Sua relação se deteriorou muito rápido", quando o chefe de Estado se pôs a receber todos os políticos do país para encontrar uma saída para esta crise que incluía a realização de eleições antecipadas e uma mudança de governo.

Na terça-feira, Abdel Mahdi considerou irreal que possa haver um pleito antecipado.

"Ele acha que, se cair, todo mundo cai com ele", disse um funcionário do governo.

Soma-se a isso a pressão do Irã e dos aliados de Teerã no Iraque. Estes últimos conseguiram fazer o premiê deixar de lado comandantes militares considerados próximos aos Estados Unidos, segundo as mesmas fontes.

A pressão aumentou quando, no início do mês, o general iraniano Qassem Soleimani, comandante dos Guardiães da Revolução, reuniu em Bagdá e na cidade de Najaf, ao sul, os principais políticos iraquianos para convencê-los a permanecerem unidos em torno do governo.

"Ele é quem dá as instruções", disse um dos responsáveis.

O premiê iraquiano "não está em condições de resistir: sabe que, se não seguir as instruções iranianas, será substituído e considerado culpado por tudo o que está acontecendo", acrescentou outra fonte.

Para o cientista político Essam al-Fili, Abdel Mahdi "é vítima das lutas intestinas" de um governo que parece ter perdido "o poder de tomar decisões de forma independente".